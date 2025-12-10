Compromís pide "transparencia y soluciones" para los usuarios de la piscina cubierta de Ontinyent

El grupo municipal Compromís per Ontinyent ha vuelto a reclamar "transparencia y una mejor gestión" por parte del gobierno municipal de Ens Uneix en relación con la piscina cubierta de Ontinyent. Durante el pasado pleno municipal, la portavoz adjunta del principal grupo de la oposición municipal, M. Àngels Moreno, volvió a insistir para que se informe de la fecha real de apertura de la piscina después de las obras, y pidió un mayor esfuerzo para ofrecer soluciones que atiendan por completo las necesidades de la ciudadanía, deportistas y clubes mientras dure el cierre del servicio.

En palabras de Moreno, “el cierre de la piscina cubierta ha afectado a muchas personas. Es importante realizar unas obras de mejora, pero hace falta una gestión ambiciosa para ofrecer soluciones a este cierre. El gobierno municipal ha informado en reiteradas ocasiones de que el periodo de ejecución de las obras es de 18 meses, pero en los informes técnicos se contempla un periodo de cierre del servicio de 24 meses, como mínimo, contando desde el 1 de septiembre de 2025. Entre una cifra y la otra hay medio año de diferencia, y el gobierno municipal no ha informado suficientemente la ciudadanía al respeto”.

“Reclamamos más transparencia con una información tan relevante. La piscina cubierta es un servicio fundamental para la actividad física de deportistas y clubes, y también para la promoción de la salud de muchas personas de todas las edades. Si el gobierno municipal sabe que, como mínimo, la instalación no abrirá hasta septiembre de 2027, que lo diga públicamente. Este gobierno sabe hacer muy bien la difusión y proyección de la información cuando le conviene. Reclamamos el mismo en este caso”, ha apuntado la regidora.

La portavoz adjunta también ha apuntado que “hace tiempo que insistimos y preguntamos si se han previsto suficientes soluciones, que den respuesta a la necesidad de entrenar de todos los clubes y también al uso por parte de la ciudadanía, mientras dure el cierre. Nuestra reivindicación nace del malestar ciudadano, y de deportistas y clubes, por esta cuestión. El tema está generando inquietud desde hace meses, y le pedimos en el gobierno de Jorge Rodríguez que no mire hacia otro lado como si no existiera. Que no se quedan en la autocomplacencia, porque si la ciudadanía tiene una queja reiterada sobre esta gestión, quizás se podrían hacer más cosas”.

Reuniones para atender necesidades

Moreno destaca que l"a actividad de natación ayuda mucho al bienestar de muchas personas de Ontinyent, una parte de las cuales son mayores, y pueden tener dificultades para desplazarse con vehículo en otros municipios". "Habría que estudiar todas las alternativas posibles, y hacerlo a tiempo. El gobierno municipal comentó en el último Pleno que ahora iban a producirse reuniones para atender las necesidades de las personas usuarias. Teniendo en cuenta que el gobierno hace meses que había previsto el cierre, las reuniones se tendrían que haber celebrado con antelación y haber explorado soluciones cuando correspondía. Es decir, hacer las cosas a tiempo y no ahora. Hace falta una gestión mucho más cuidadosa y seria, y lo seguiremos exigiendo”, ha apuntado Moreno.

M. Àngels Moreno ha concluido subrayando que “el gobierno de Jorge Rodríguez tiene que ser transparente, e informar de forma detallada del calendario real para la reapertura de la piscina cubierta. Y hace falta que doy respuestas y soluciones suficientes a las necesidades de todas las personas que hacen uso de la instalación. Esa es la responsabilidad y la gestión que esperamos del gobierno municipal en un servicio que tiene tanta importancia para el deporte, la salud y el bienestar de la gente de Ontinyent y los alrededores”.