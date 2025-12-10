Justicia reitera la demanda de un juzgado de la mujer en Xàtiva sin avances sobre la nueva sede

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación Ciudadana, Nuria Martínez, ha visitado este miércoles la sede judicial de Xàtiva, desde donde ha reiterado al Ministerio de Justicia la necesidad de crear una nueva unidad judicial especializada en violencia sobre la mujer en la capital de la Costera.

En su recorrido por los antiguos juzgados de la plaça de la Trinitat, Martínez (natural de Canals) ha escuchado los problemas, necesidades y sugerencias que le han trasladado los jueces, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y colegios profesionales que operan en el partido judicial para mejorar "la infraestructura y la operatividad" en unas instalaciones que cuentan con cuatro unidades judiciales y dan servicio a 87.721 habitantes. En la visita también ha estado presente el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.

La consellera, sin embargo, no ha dado a conocer ningún avance sobre la construcción del nuevo Palacio de Justicia previsto en el antiguo monasterio de Santa Clara, que permanece atascado sin plazos claros para su licitación. El proyecto, necesario para aliviar la falta de espacio y los inconvenientes asociados a las anticuadas y obsoletas instalaciones actuales, acumula un prolongado retraso respecto a las estimaciones iniciales. En enero de 2025, hace casi un año, el Ayuntamiento de Xàtiva concedió a la conselleria la licencia para iniciar las obras de demolición y arqueología previas a la adecuación de la nueva sede, pero de momento nada se sabe sobre cuándo comenzarán los trabajos. Desde Justicia confirman a este diario que, por ahora, no hay novedades al respecto. La consellera ha emplazado al alcalde a mantener una nueva reunión próximamente tras la que ya se celebró a principios de octubre.

Después de la visita de hoy, Roger Cerdà ha hecho hincapié en que "seguimos trabajando para hacer posible el nuevo Palacio de Justicia y para conseguir que los juzgados de violencia de género vuelvan a la ciudad".

La consellera de Justicia y el alcalde de Xàtiva, a las puertas de los juzgados. / GVA

Nuria Martínez también ha escuchado las reivindicaciones de los operadores de Xàtiva al respecto de la recuperación de la unidad judicial especializada en violencia sobre la mujer que este partido judicial perdió tras la comarcalización de 2022, cuando las competencias se agruparon en el juzgado de Alzira. Una reforma que, a juicio de la consellera, "supuso la desatención y desprotección de las víctimas, presentando más obstáculos y dificultades en la consecución de justicia y fomentando la revictimización de las víctimas y la extracción de su entorno”.

“Desde la conselleria estamos especialmente comprometidos con la recuperación de esta unidad judicial especializada en violencia sobre la mujer. Siempre que he tenido ocasión he trasladado la ministro Félix Bolaños la necesidad de recuperar estas competencias judiciales en el partido judicial de Xàtiva y revertir, de este modo, la injusticia que se produjo”, ha insistido Martínez. “Esta reivindicación es irrenunciable y cuenta con el consenso de las fuerzas políticas locales, es defendida por los operadores jurídicos implicados y tiene el apoyo de la Administración autonómica”, ha enfatizado a continuación. “Tenemos que seguir trabajando como hasta ahora, yendo todos a una, para que Xàtiva pueda contar de nuevo con los medios necesarios para dar la cobertura jurídica y asistencial que precisan y merecen las mujeres víctimas de violencia de género”, ha sentenciado la consellera.

La consellera de Justicia, primera por la izquierda, en su visita junto al alcalde de Xàtiva. / GVA

Replanteamientos

A mediados de octubre, durante su visita al edificio en el que va a construirse el nuevo Palacio de Justicia de Ontinyent, Martínez evitó dar plazos concretos sobre la construcción de la nueva sede judicial de Xàtiva y se limitó a indicar que el proyecto estaba encima de la mesa, a la espera de algunos "replanteamientos" para "adaptar el espacio a las necesidades de la nueva ley". En ese sentido, la consellera aseguró que en Ontinyent dicha adaptación "es mucho más fácil" porque la nueva infraestructura se ejecutará en una nave que se quedará diáfana, al margen de la cual se va a construir otro edificio, mientras que en Xàtiva "es otro tipo de instalación que no es tan fácil como en Ontinyent", por lo que "hay que estudiarlo en calma y mirarlo", apostilló.

Las obras de los nuevos juzgados de la capital de la Vall d'Albaida han sido inicialmente adjudicadas a la empresa Rover por un importe de 7,3 millones de euros, aunque el recurso interpuesto por otra mercantil que participó en el concurso ha paralizado momentáneamente el proceso, a la espera de que se pronuncie el tribunal administrativo de recursos contractuales.