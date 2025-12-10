La imagen de la "pequeña Alhambra" de Anna recorre el corazón de València

La Línea 10 de la EMT recorre a diario algunas de las arterias más importantes de València en su recorrido entre Benimaclet y Sant Marcel.lí, que atraviesa el centro de la ciudad, incluyendo la Plaza del Ayuntamiento Sant Vicent Mártir.

Desde el día 1 de diciembre, el Palacio de los Condes de Cervellón de Anna es el protagonista de la publicidad exterior de uno de los autobuses de esta línea, que difunde así uno de los principales reclamos turísticos de la localidad de la Canal de Navarrés entre las decenas de miles de personas que transitan por el cap i casal en plena época de máxima ebullición en las calles por la proximidad de la Navidad.

El autobús de la EMT con la promoción del Palacio de Anna. / Ayuntamiento de Anna

La campaña del Ayuntamiento de Anna -impulsada dentro de la marca "Manantial de leyenda" con la que el municipio quiere afianzarse como destino turístico a nivel nacional poniendo en valor su patrimonio y sus riquezas naturales- se extenderá durante siete semanas, e incluye el puente de la Inmaculada -que ha llenado València a rebosar- y la Navidad. Los laterales y la parte trasera del autobús se han decorado con fotografías de las principales estancias de la conocida como "pequeña Alhambra valenciana", donde Alejandro Amenábar rodó varias escenas de la película "El Cautivo". Las imágenes van acompañadas del lema "Un Castillo de Leyenda, un Palacio de Leyenda. Muy cerca de aquí".

Un pilar de la oferta turística de la Canal

El Palacio de los Condes de Cervellón atrae cada semana a una multitud de visitantes y se ha consolidado como un pilar de la oferta turística de Anna y la Canal de Navarrés. Ubicado en la plaza de la Alameda, el edificio alberga un Centro de Difusión Patrimonial, con los Museos de etnología y del agua. El patio y sala árabes recrean el mundo decorativo de los musulmanes, asentados en este municipio a partir del siglo XII, con sus espléndidos mosaicos cerámicos, artesonados y yeserías.

La edad moderna se abre paso en las salas Borja y Cervellón, ambientando cada época con la decoración y el mobiliario y con una proyección multimedia que emplea imágenes y sonidos para acercar al visitante a las familias que poseyeron el Condado de Anna. La sala de Anna homenajea a los personajes ilustres de la Villa, junto al acceso al tercer piso del torreón.