El médico Pascual Muñoz desentraña la historia de una de las familias más importantes de Xàtiva desde la época medieval

Este jueves 11 de diciembre, a las 19:30 horas, tendrá lugar en la Sala para personas adultas de la Biblioteca municipal de Xàtiva la conferencia y presentación del libro: «Los Sans en la Xàtiva medieval», a cargo de su autor Pascual Muñoz Mira. La actividad está enmarcada dentro del ciclo Encuentros en la Biblioteca.

Los Sans son una de las principales familias que repoblaron Xàtiva. Su importancia en el territorio valenciano es manifiesta y continuada desde la conquista hasta el siglo XVIII. Formaron parte de la oligarquía gobernante de la ciudad y se unieron a las principales familias de la nobleza valenciana. Políticos, militares, escritores, religiosos o comerciantes Sans dejaron una marcada huella de su presencia en la sociedad y en la época que vivieron.

Pascual Muñoz Mira (Xàtiva, 1948) realizó sus estudios de bachillerato en el IES Josep de Ribera y se licenció en Medicina en la Universidad de Valencia en el año 1973. Es médico especializado en reumatología y ha ejercido su profesión en los hospitales de Xàtiva y Ontinyent, entre otros.