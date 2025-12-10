El médico Pascual Muñoz desentraña la historia de una de las familias más importantes de Xàtiva desde la época medieval
La conferencia programada en la biblioteca municipal de la capital de la Costera pivotará en torno a la saga de los Sans
Este jueves 11 de diciembre, a las 19:30 horas, tendrá lugar en la Sala para personas adultas de la Biblioteca municipal de Xàtiva la conferencia y presentación del libro: «Los Sans en la Xàtiva medieval», a cargo de su autor Pascual Muñoz Mira. La actividad está enmarcada dentro del ciclo Encuentros en la Biblioteca.
Los Sans son una de las principales familias que repoblaron Xàtiva. Su importancia en el territorio valenciano es manifiesta y continuada desde la conquista hasta el siglo XVIII. Formaron parte de la oligarquía gobernante de la ciudad y se unieron a las principales familias de la nobleza valenciana. Políticos, militares, escritores, religiosos o comerciantes Sans dejaron una marcada huella de su presencia en la sociedad y en la época que vivieron.
Pascual Muñoz Mira (Xàtiva, 1948) realizó sus estudios de bachillerato en el IES Josep de Ribera y se licenció en Medicina en la Universidad de Valencia en el año 1973. Es médico especializado en reumatología y ha ejercido su profesión en los hospitales de Xàtiva y Ontinyent, entre otros.
- La Plaza del Ayuntamiento tendrá forma elíptica, un manantial y adoquinado con guiño a la mascletà
- Ford se alía con Renault y reserva un papel "fundamental" a Almussafes
- Un maltratador queda libre tras la muerte a golpes de su pareja en Catarroja
- Las imágenes de la futura Plaza del Ayuntamiento
- De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca
- Errores con el Ingreso Mínimo Vital: 'Se equivoca la Seguridad Social pero me embargan a mí, que no tengo ni para comer
- Juan Roig: 'Tenemos una demanda de 60.000 corredores pero no va a poder ser
- València se corta la lengua