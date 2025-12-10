Ontinyent invertirá 50.000 euros en mejoras técnicas y estructurales para el Teatro Echegaray y la Sala Gomis en 2026

El Ayuntamiento de Ontinynet prepara para 2026 una nueva fase de inversiones en mejoras técnicas y estructurales al Teatro Echegaray y la Sala Gomis, por valor de cerca de 50.000 euros. Desde el consistorio apuntan que dichos recursos "se sumarán a los 75.000 invertidos en los últimos años en varios elementos de luz, sonido y escenografía de estos espacios culturales municipales". "En concreto, las intervenciones previstas para el próximo año incluyen entre otras cuestiones la sustitución de cuatro dimmers (elementos reguladores de la intensidad de la luz), la adquisición de una nueva tabla de sonido y luz y la incorporación de nuevos focos LED, además de una nueva barandilla para mejorar la seguridad y un proyector para la Sala Gomis", prosiguen las mismas fuentes.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, ha explicado que “la apuesta del Gobierno de Ontinyent por la cultura es también una apuesta para mantener en las mejores condiciones los espacios donde esta se desarrolla. Las inversiones de los últimos años y las que ya estamos preparando para el 2026 responden a la voluntad de garantizar unas equipaciones modernas, eficientes y adaptados a las necesidades de las compañías y del público”, remarcaba. A su vez, desde el Ayuntamiento también exponen que "entre las actuaciones realizadas en el periodo reciente destaca la renovación del proyector del Teatro Echegaray, adquirido a finales de 2024 por un importe de 14.362,70 euros, que ha supuesto una mejora notable de la calidad visual de las proyecciones y actividades. También es remarcable la incorporación de un ciclorama, con un coste de 3.230,70 euros, que ha permitido optimizar las posibilidades escenográficas del teatro".

"Las mejoras técnicas en el Teatro Echegaray han incluido también nuevos altavoces, dispositivos de control, elementos de iluminación, y equipación de sonido y luz valorado en 11.998,36 euros. Además, se ha actuado sobre elementos esenciales para el funcionamiento interno, como la sustitución de la cinta de tracción del ascensor del Echegaray o la instalación de un nuevo cuadro de controles para el montacargas", prosiguen dese el consistoprio.

Por otra parte, las mismas fuentes municipales apuntan que "la Sala Gomis, por su parte, ha visto mejorada la funcionalidad de su graderío gracias a una reparación integral valorada en 6.939,35 euros, complementada con la sustitución de las ruedas del chasis de la misma por un importe de 6.534,41 euros. Estas intervenciones han garantizado el correcto funcionamiento del sistema de plegado y desplegado, facilitando el montaje y ofreciendo más seguridad para el público". Por último, el regidor de Cultura recordaba que "también se ha solucionado recientemente un problema histórico de humedades en el pasillo del Teatro Echegaray, una incidencia que había afectado el espacio y que ha quedado resuelta gracias a la intervención coordinada con el departamento de obras y servicios municipales".