Una pareja se queda encerrada en el Castell de Xàtiva por un despiste con el horario

Es una situación que ya ha ocurrido otras veces. El cierre de puertas en los accesos al Castell de Xàtiva en ocasiones causa que algunos rezagados se queden dentro del recinto sin poder salir con su vehículo. Es lo que pasó ayer, cuando una pareja que iba a bordo de un utilitario de la marca Lexus tuvo que llamar a la Policía Local de Xàtiva al encontrarse la reja que hay junto a las instalaciones del hotel Mont-Sant cerrada.

El incidente ocurrió sobre las ocho y media de la tarde. Los visitantes procedían de la localidad vecina de Carcaixent y, según comentaron tras ser consultados por Levante-EMV, se despistaron con los horarios de entrada y salida.

Llamaron a la Policía Local de Xàtiva informando que se habían quedado bloqueados en la carretera de acceso al castillo con su turismo y solicitando la apertura de la puerta. Una patrulla de la Policía Local de Xàtiva se personó en el lugar requerido y procedió con la identificación del turismo y del requirente, para posteriormente proceder con la apertura y cierre de la carretera de acceso al castillo.

Cabe recordar que los horarios de acceso al Castell de Xàtiva cambian durante el año, aunque siempre permanece cerrado a los visitantes los lunes. Así, durante los meses de noviembre a febrero -época actual- se puede visitar de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. Entre marzo y octubre el horario es de 10 a 19 horas. Entre abrirl y septiembre de 10 a 20 horas y entre mayo y agosto de 10 a 21 horas.

El cierre es avisado mediante señales acústicas cada día.