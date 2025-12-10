Podio para el Natació Xàtiva en el Trofeo Castalia

El Club Natació Xàtiva subió al podio en el XXII Trofeo Internacional Castalia de Castelló y en las jornadas de las categorías benjamín y alevín de los Jocs Esportius, competiciones en las que participó el pasado fin de semana. En el Trofeo Castalia, celebrado del 6 al 8 de diciembre en la piscina cubierta La Salera de Castelló de la Plana, reunió a 861 nadadores de 68 clubes de la Real Federación Española de Natación (RFEN), entre ellos nueve del CN Xàtiva.

La nadadora setabense Rebeca Ferrer quedó primera con un tiempo de 58’’73, y en los 200 metros libres quedó tercera, con 2’09’’89. En la final de los ocho mejores tiempos inscritos, Rebeca Ferrer quedó en la cuarta posición con un tiempo de 9´35”85. Adolfo Benito se clasificó para la final B en los 50 metros espalda, con un tiempo de 26”18 y en la final quedó en la séptima posición, con un tiempo de 26”27. En los 50 metros, Andrea Soriano se clasificó para la final B con un registro de 31”03; y en la final obtuvo la sexta posición con 31”16. Guillem Casesnoves se clasificó para la final B en la prueba de 100 metros braza, quedando séptimo con un tiempo de 1´05”77; y en los 200 metros braza, Guillem se clasificó para la final A con un tiempo de 2’21”88, siendo quinto en la final con un crono de 2’20”49. Asier Sendra se clasificó para la final B de los 200 metros mariposa con un registro de 2’18”02, logrando en esta final la séptima posición con un tiempo de 2’15”56.

El equipo de relevos mixto de los 4X100 metros libres compuesto por Ulises Iaschuk, Rebeca Ferrer, Guillem Casesnoves y Andrea Soriano quedó en la onceava posición con un tiempo de 3´50”58. En el Trofeo Castalia también participaron, por el Natació Xàtiva, Ithaisa Sanchis, Carmen Benito y Sara Matías. La competición se hizo en la modalidad de pileta de 25 metros y el trofeo se celebró en cinco sesiones, la primera el viernes por la tarde. En las sesiones del sábado y del domingo se celebraron por la mañana las series eliminatorias, siendo la tarde para las finales. El total de pruebas individuales fue de 32 y dos de relevos mixtos. Los nadadores del Club Natació Xàtiva mejoraron sus tiempos respectivos.

Jocs Esportius

El Club Natació Xàtiva también participó el pasado domingo en la segunda jornada benjamín y la tercera alevín de los Jocs Esportius, que se celebraron en la piscina cubierta de Oliva. Lara Martí quedó primera en 200 metros libres, con un registro de 2’29”93. En los 200 metros estilos también subió a lo alto del podio, tras ser primera con 2’58”38. Mario Sendra fue segundo en 200 metros libres, con un crono de 2’38”16 y tercero en los 200 estilos, con 3’10”82.

Ian Chust obtuvo la primera posición en los 200 libres, con un tiempo de 2’12”46; y en los 200 estilos fue también primero, con un crono de 2’38”17 que, además, supone un nuevo récord autonómico. Lucas Revert fue segundo en los 200 metros libres con un tiempo de 2’21”91; la misma posición que logró en los 200 estilos, con un registro de 2’39”17.

El equipo de relevos benjamín femenino compuesto por Emma Lockyer, Corina Borreguero, Julia Cambra y Alae Mrouji quedó en la sexta posición con un tiempo de 3’21”02. En estas jornadas de los Jocs Esportius también compitieron los setabenses Erik Cosme, Mateu Sanjuan y Ainhoa Villacís, en la categoría benjamín; y Emily Patricia Lala, Axel Arteche, Carles Cambra, Ethan Penadés, Asier Valle, Paula Rodríguez y Joel A. Villacís, en categoría alevín. La competición reunió a 196 nadadores de 9 clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV).