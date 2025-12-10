Los presupuestos de Ontinyent destinan 10 millones a limpieza viaria, medio ambiente y transporte público

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado el análisis de las partidas vinculadas a las áreas de Sostenibilidad, Parques y Jardines, Transporte y Servicios Municipales en el presupuesto de 2026. En total, más de 10 millones de euros “para seguir avanzando hacia un modelo de ciudad sostenible, amable y accesible”, según explicaban los regidores Sayo Gandia y Jordi Vallés.

Entre las partidas más relevantes destacan los 2.459.245 euros destinados a la limpieza viaria y edificios municipales, que suponen un incremento de más de medio millón de euros, así como los 3.188.011 euros para Parques y Jardines, a los cuales se suman 300.000 euros más del programa Ontinyent Mejora. La reforma del parque Mestre Ferrero, con 931.725 euros para la primera fase y la redacción de la segunda, representa la intervención más destacada de esta área. Igualmente, se incluyen nuevas instalaciones de juegos y mobiliario urbano por valor de 300.000 euros y actuaciones de reposición y mejora del arbolado y las zonas verdes de varios puntos de la ciudad.

También se refuerza la apuesta ambiental con 1.333.136 euros para Medio Ambiente, los programas de eficiencia energética y energías renovables, y continúan los servicios de préstamo de bicicletas eléctricas (que contará con 130.000 euros), o los 10.000 euros en subvenciones a bicicletas y kits eléctricos. Además, se destinan 2.603.733 euros a gestión eficiente de residuos y economía circular, con el objetivo de adaptar la recogida a la nueva ley, bonificar el reciclaje y reducir la producción de residuos.

La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, ponía de relieve que en este presupuesto “apostamos para mejorar la calidad urbana de la ciudad, incrementando en más de 600.000 euros la inversión en limpieza viaria, incrementando también los servicios necesarios para la ciudadanía y apostando por una ciudad para la infancia, con acciones tan destacadas como la reforma del parque Mestre Ferrero, que en su primera fase va a tener un coste de aproximadamente 900.000 euros”. Gandia ha recordado que “Ontinyent tiene un índice de fidelidad residencial un 20% por encima de la media estatal, es decir, no es solo un buen lugar donde nacer sino también una ciudad ideal donde desarrollar un proyecto de vida”. En este sentido, la regidora ha detallado que las acciones previstas incluyen el incremento de las zonas ajardinadas, la renovación de parques y juegos infantiles, la promoción de energías renovables y el refuerzo de los contratos de recogida y limpieza.

Por su parte, el regidor de Transporte y Servicios Municipales, Jordi Vallés, ha destacado que el presupuesto de 2026 consolida el esfuerzo de los últimos años para modernizar los servicios y continuar avanzando en la mejora de la ciudad. Vallés ha recordado que la política municipal de movilidad sostenible ha tenido un fuerte impulso desde la puesta en marcha del bus urbano gratuito, que se reforzará este año con la adquisición de nuevos vehículos y la digitalización de marquesinas y tótems informativos. “Una partida destinada a Transporte Urbano de 818.230 euros, de la cual 600.000 euros serán para la adquisición de los nuevos vehículos que se encuentran ya en contratación. Partida que, junto con los 458.000 euros de la modernización de los tótems y las marquesinas, hace que se destine más de un millón de euros al fomento del transporte sostenible”, ha señalado.

En cuanto a los Servicios Municipales, Vallés ha explicado que el 2026 contempla 457.220 euros para el departamento de obras, un incremento de casi el 10% respecto al ejercicio anterior, así como 621.180 euros para el mantenimiento de las instalaciones y el parque móvil municipal. El regidor ha recordado que estas instalaciones han crecido en los últimos años con equipaciones como el Centro de Formación del Museo Textil, la Casa del Delme, la reapertura del Albergue Perú o las nuevas infraestructuras de accesibilidad del Poble Nou y la Vila.

Vallés también ha detallado actuaciones en materia de alcantarillado, con una partida de 30.700 euros, la mejora de los parkings provisionales con más de 10.000 euros de inversión y el mantenimiento de los caminos rurales con 25.000 euros. Además, ha anunciado que el 2026 será el año del programa Ontinyent Mejora, un plan que incluirá actuaciones de mejora de accesibilidad, juegos infantiles, asfaltado y generación de espacios de estacionamiento, y del que se darán más detalles próximamente.