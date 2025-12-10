La programación cultural lleva a Ontinyent el premiado espectáculo de danza contemporánea "Meohadim"
La representación de la compañía de Jacob Gómez contará con la bailarina local Blanca Tolsá
La programación cultural municipal de otoño llevará el próximo domingo a las 19:00 horas al Teatro Echegaray de Ontinyent el premiado espectáculo de danza contemporánea “Meohadim”, una representación de la compañía de Jacob Gómez que contará con la bailarina local Blanca Tolsá.
Sobre el escenario, Blanca Tolsá compartirá pieza con Helena Hernáez, Lara Misó, Queralt Farran y Naya Monzón. Jacob Gómez, bailarín y coreógrafo independiente, ha trabajado en compañías como IT Dansa, Theater Pforzheim o Kibbutz Contemporary Dance Company, y ha creado piezas para diferentes instituciones europeas. Con "Meohadim" ha visitado más de 40 ciudades a escala estatal e internacional, consolidando su compañía como una de las propuestas emergentes más destacadas dentro de la danza contemporánea. La entrada tiene un coste de 10 euros tanto en platea como en anfiteatro, y una duración prevista de 53 minutos.
El regidor de Cultura, Àlex Borrell, ha señalado que “es un orgullo recibir de nuevo en nuestro teatro talentos ontinyentins que han hecho camino en el ámbito profesional de la danza”. Borrell ha añadido que “propuestas como 'Meohadim', con un lenguaje corporal tan potente y una trayectoria reconocida, enriquecen la programación cultural y acercan al público espectáculos de alto nivel como este”. "Meohadim", galardonada con el premio IVC a mejor pieza de danza 2023, nace de la necesidad de Gómez de poner en escena los vínculos y conexiones que mantiene con sus cinco hermanas, desde la niñez hasta la edad adulta. La obra explora como la distancia y el paso del tiempo pueden transformar, pero no romper, los lazos afectivos, y lo hace a través de cinco bailarinas que dan forma a un universo íntimo, emocional y profundamente corporal.
