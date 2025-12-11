Albaida se suma al furor del pumptrack con una obra de 180.000 euros

El auge de la práctica deportiva con bicicletas BMX, patines, patinetes y skates ha motivado que muchas localidades construyan pistas de pumptrack para estas modalidades. Albaida se sumará a ellas con la construcción de una instalación en el polideportivo municipal. El ayuntamiento proyecta una pista deportiva con un circuito de inercias que ejecutará con una inversión de 180.000 euros del Pla Obert de la Diputació de València, que sufraga el 100% del coste de la obra.

Solar para el circuito de pumptrack en el polideportivo de Albaida. / Levante-EMV

El proyecto está ya en licitación y la previsión del gobierno municipal de Albaida es que las obras comiencen a principios de 2026 y se ejecuten en unos dos meses. El alcalde, Juan Carlos Roses, confía en que el circuito “esté acabado en el primer trimestre del próximo año”. El circuito se habilitará en el polideportivo municipal, en la zona que anteriormente se utilizaba como aparcamiento y que será acondicionada para la nueva instalación. El circuito contará con una superficie de unos 1.360 metros cuadrados y con forma triangular de 52 metros por 42,50 metros, según detalla la memoria del proyecto. Se dispondrá de un recorrido amplio para obtener más velocidad a los deportistas usuarios, al contar con una recta con mayor amplitud. El pumptrack estará diseñado para poder dar la altura de obstáculos y curva peraltada con las medidas e inclinaciones adecuadas según el reglamento de BMX de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), según precisa la memoria. El circuito estará principalmente enfocado al colectivo ciclista, aunque estas instalaciones también sirven para la práctica deportiva con patines, patinetes y skates.

El recorrido constará de varias rectas y curvas, cada una de ellas con un diseño de obstáculos diferentes para dar más variedad y opciones a los usuarios de las diferentes modalidades deportivas que lo utilicen. Además, en el proyecto se han diseñado plataformas de descanso en varios puntos del circuito “haciéndolas coincidir con las curvas peraltadas para que los practicantes puedan salir ocasionalmente a descansar sin molestar al resto de los usuarios”, remarca el documento. El pumptrack de Albaida conjugará curvas a izquierdas y derechas con un diseño de obstáculos diferentes para hacer más versátil y divertida la instalación.

Emplazamiento del circuito pumptrack en el polideportivo de Albaida. / Levante-EMV

El alcalde de Albaida explica a Levante-EMV que la construcción del circuito pumptrack en el polideportivo busca “diversificar la práctica deportiva” en la localidad y ofrecer a la ciudadanía “diferentes opciones de ocio”. Juan Carlos Roses señala que en la localidad “había demanda de esta práctica deportiva. Hay muchos niños y niñas que lo practican y algunos compiten en otras localidades”.

Roses manifiesta que la instalación del pumptrack es una de las mejoras proyectadas en el polideportivo municipal y avanzaba que contemplan una importante inversión para adecuar las instalaciones del recinto deportivo. “En breve contaremos con otra ayuda de la Diputació de unos 440.000 euros para renovar los vestuarios y la pista de atletismo, entre otras actuaciones previstas en el polideportivo”, avanzaba el primer edil.