Compromís per Canals anuncia la dimisión de Mai Castells, que fue la primera alcaldesa del municipio

El grupo municipal de Compromís per Canals ha anunciado la dimisión de la concejal y exalcaldesa Mai Castells. Así exponen que la decisión llegar "tras considerar que es tiempo de dar un nuevo impulso a la organización". "Somos un proyecto vivo que necesita savia nueva cada cierto tiempo", declara Castells.

A su vez, en el comunicado sobre la decisión, desde Compromís recuerdan la trayectoria de Castells en el Ayuntamiento: "Entró en 2015 como concejala de Servicios Municipales, Parques y Jardines durante la alcaldía del también primer edil de Compromís, Joan Carles Peres. En 2019 asumió la vara de mando, convirtiéndose en la primera mujer alcaldesa de Canals. Desde 2023, ejercía como portavoz del grupo Compromís en la oposición".

Y exponen que "la todavía concejal ha agradecido a sus vecinos y vecinas la oportunidad de haber sido la primera mujer alcaldesa del municipio, un hecho que le permitió romper el techo de cristal y abrir camino a futuras generaciones de mujeres en la política local". Asimismo, destacan "el orgullo que ha supuesto trabajar por un pueblo más social, más justo y más cercano".

Consultada por Levante-EMV, Castells ha ahondado en los motivos de la decisión: "Ya son diez años los que llevo dedicados a la política de primera línea. Y aún más desde que estoy en Compromís. Creo que es hora de cerrar un ciclo. El grupo municipal está plagado de gente profesional que va a llevar a cabo un trabajo excelente".

"Quiero dejar claro que la dimisión no tiene relación con ningún desencuentro ni nada parecido. Ne siento igual de arropada que siempre. Tampoco diría que es cansancio. Creo una persona ha de saber cuando se cierra un ciclo. Y espero que mi experiencia pueda ayudar a mis compañeros. Trabajaré desde una perspectiva de segunda línea. La renuncia ha sido presentada hoy, pero en las fiestas patronales aún estaré como concejal", ha argumentado Castells.

Cabe recordar que Compromís perdió la alcaldía de Canals -que pasó a manos del PP tras alcanzar un pacto con Suma't- tras una legislatura marcada por las fricciones en el seno municipal, que tuvo su punto álgido en la pérdida de las retribuciones de los miembros del equipo de gobierno.

A su vez, desde Compromís "han querido reconocer públicamente su labor y su compromiso durante estos años, subrayando que la coalición trabajará para estar a la altura del legado que deja Castells". Y aclaran que "la renuncia se hará efectiva una vez finalicen las fiestas patronales de Sant Antoni". Sin embargo, las informaciones se quedan a medias. Así, desde el grupo Compromís per Canals evitan confirmar quién ocupará su lugar en el consistorio y solamente dicen que "continúa preparando la nueva etapa que se abre en la organización". Por último, el secretario local de la agrupación, Pere Pau Martínez, ha comentado que “reforzaremos el Compromís de siempre, esté quien esté al frente".