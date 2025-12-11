Girsa pone en marcha el servicio de limpieza viaria y espacios públicos de l'Alcúdia de Crespins

La empresa pública Girsa ha puesto en marcha este mes de diciembre el nuevo contrato de limpieza viaria y mantenimiento de espacios públicos en l’Alcúdia de Crespins. El servicio incorpora un equipo de trabajo especializado encargado de realizar la limpieza de calles, aceras y zonas de paso mediante herramientas manuales como escobas, palas y recogedores.

Su labor principal consiste en retirar residuos y suciedad tanto en áreas peatonales como en la calzada, prestando especial atención al vaciado de papeleras en aquellas ubicaciones que presentan mayor afluencia de uso, especialmente parques, jardines y alcorques. Además, Girsa intensificará las actuaciones de limpieza durante los domingos y días festivos, reforzando el servicio en las zonas de mayor concurrencia y en aquellos espacios de esparcimiento donde la actividad ciudadana es más elevada.

Con este nuevo contrato, Girsa "reafirma su compromiso con la calidad del servicio público, la sostenibilidad urbana y el bienestar de la ciudadanía de l’Alcúdia de Crespins", señalan desde la empresa pública dedicada a la gestión integral de residuos. Girsa trabaja desde hace más de 30 años al servicio de los municipios y la ciudadanía, ofreciendo "soluciones sostenibles para el tratamiento, valorización y eliminación de residuos, contribuyendo al desarrollo de un modelo ambientalmente respetuoso".