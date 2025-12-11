Girsa pone en marcha el servicio de limpieza viaria y espacios públicos de l'Alcúdia de Crespins
La empresa pública ha iniciado el contrato con un equipo de trabajo especializado
La empresa pública Girsa ha puesto en marcha este mes de diciembre el nuevo contrato de limpieza viaria y mantenimiento de espacios públicos en l’Alcúdia de Crespins. El servicio incorpora un equipo de trabajo especializado encargado de realizar la limpieza de calles, aceras y zonas de paso mediante herramientas manuales como escobas, palas y recogedores.
Su labor principal consiste en retirar residuos y suciedad tanto en áreas peatonales como en la calzada, prestando especial atención al vaciado de papeleras en aquellas ubicaciones que presentan mayor afluencia de uso, especialmente parques, jardines y alcorques. Además, Girsa intensificará las actuaciones de limpieza durante los domingos y días festivos, reforzando el servicio en las zonas de mayor concurrencia y en aquellos espacios de esparcimiento donde la actividad ciudadana es más elevada.
Con este nuevo contrato, Girsa "reafirma su compromiso con la calidad del servicio público, la sostenibilidad urbana y el bienestar de la ciudadanía de l’Alcúdia de Crespins", señalan desde la empresa pública dedicada a la gestión integral de residuos. Girsa trabaja desde hace más de 30 años al servicio de los municipios y la ciudadanía, ofreciendo "soluciones sostenibles para el tratamiento, valorización y eliminación de residuos, contribuyendo al desarrollo de un modelo ambientalmente respetuoso".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil
- Un maltratador queda libre tras la muerte a golpes de su pareja en Catarroja
- Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado
- Pavoroso incendio industrial en Alzira con desalojo de viviendas
- Fallece un joven de 21 años sin hogar en pleno centro de València
- Una tercera menor sufrió complicaciones tras ser asistida por el anestesista de la clínica de Alzira
- El vecino de Novetlè que ha batido un récord de España de maratón a sus 70 años: 'Quedarse en el sofá es muy monótono
- Pérez Llorca: 'La reconciliación con las víctimas no va a ser un paripé