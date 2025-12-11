El hospital de Xàtiva, al límite: pacientes en pasillos y largas esperas por la saturación

«Mi madre es paciente oncológica. Y estuvo durante siete u ocho horas con una camilla en el pasillo tras haber pasado por la unidad de Observación. Lo que he visto estos días es un hospital Lluís Alcanyís llenísimo, colapsado». Así comienza el testimonio aportado por Astrid Aparicio Reig, que durante las últimas jornadas ha permanecido con su progenitora -actualmente ingresada en la unidad de Paliativos- en el hospital de Xàtiva.

El aumento de la incidencia de los virus respiratorios como la gripe y el Covid -y la huelga de médicos- ha llevado en los últimos a las Urgencias del Lluís Alcanyís a vivir situaciones límite, con camas y pacientes en los pasillos.

Residente en l’Alcúdia de Crespins, el relato de Astrid Aparicio escenifica un complejo sanitario al límite: «Fuimos a Urgencias y estaba llenísimo. Van totalmente desbordados, no dan abasto. Mi madre estuvo primero en la unidad de Observación, pero la sacaron al pasillo, con mucha más gente. Había una señora con un respirador asistido. Y un hombre que estaba ya más tiempo. Habría como unos 20 pacientes en el pasillo. Me quejé varias veces. Entiendo que hacían lo que podían, pero no estaba bien organizado», prosigue la afectada.

«Hablé con una doctora y le pregunté si mi madre podía ser trasladada a otro hospital. Me comentó que podía coger el alta voluntaria y hacer lo que creyera conveniente. No creo que fuera una contestación adecuada. Otras veces hemos venido al hospital y había gente, pero nunca lo había visto tan lleno», expuso.

Dos camas en uno de los pasillos del hospital de Xàtiva, en una imagen captada el pasado martes. / Levante-EMV

Situación «anormal»

El relato de Astrid concuerda con la lectura de los acontecimientos realizada por los sindicatos.

Xavi Albert, representante de Comisiones Obreras (CC OO) en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent atendió ayer a Levante-EMV y refrendó el testimonio: «Estoy pasando ahora por Urgencias y está lleno. Ayer, había 22 personas esperando en los pasillos para ingresar en planta a las tres del mediodía. Hoy (por ayer de mañana), por el momento, no hay nadie en los pasillos, pero está lleno de camas. Esta situación no es nada habitual», indicó. «Es cierto que cuando viene la gripe te puedes encontrar alguna cama en los pasillos, pero no lo de estos días. Los dos hospitales de referencia -Xàtiva y Ontinyent- están llenos. La sociedad envejece y se han quedado pequeños. Hace falta más camas. Los profesionales estamos a la espera de que abran el nuevo hospital de Ontinyent», argumentó el portavoz de CC OO.

Amparo Martínez, delegada de UGT en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, también analizó la situación: «Yo ayer (por el martes) vi doce camas con pacientes en el pasillo de Urgencias y tenían previsto también abrir el de Traumatología. El hospital de Ontinyent también está lleno, no quedan camas libres. Esto que estamos viendo no es habitual, el incremento de la asistencia por el repunte de la gripe y otros virus nunca había sido tal alto, la verdad».

Ingresos «progresivos»

Aunque en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent sí confirmaron que ambos hospitales -Xàtiva y Ontinyent- están llenos, las fuentes consultadas por este diario negaron cualquier «colapso»: «En este momento el Hospital Lluís Alcanyís no está colapsado y a aquellos pacientes que son atendidos y requieren de ingreso hospitalario, se les está asignando habitación de forma progresiva».

«El hospital cuenta con una amplia unidad de pre-ingreso hospitalario, donde los pacientes reciben la atención que necesitan mientras se les asigna habitación y son trasladados», prosiguieron. Así, explicaron que «la situación no puede ser considerada de ‘colapso’ dado que en ningún momento la demanda asistencial ha comprometido la calidad asistencial ni puesto en peligro ni a pacientes ni a profesionales. El hospital dispone de mecanismos suficientes para este tipo de situaciones que, como cada año, se dan en periodos como el actual en los que se incrementan las atenciones por infecciones respiratorias agudas». «El Hospital de Xàtiva tiene en proyecto la ampliación de sus espacios asistenciales, y con la apertura del nuevo hospital de Ontinyent el departamento de salud aumentará el número de camas», apostillaron las mismas fuentes.