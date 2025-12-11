Inician las obras de "consolidación" en la antigua estación del ferrocarril de Xàtiva

Las obras de consolidación de la antigua estación del ferrocarril de Xàtiva ya están en marcha. El Ayuntamiento ha anunciado que ha puesto en ejecución los trabajos, adjudicados a la empresa Powerful Construcciones SL, "con el fin de evitar que continúe avanzando el deterioro que sufre el inmueble a causa del paso del tiempo y de las filtraciones provocadas por las lluvias".

A su vez, las mismas fuentes municipales exponen que "la actuación, que cuenta con un presupuesto de 47.587,26 euros y un plazo de ejecución de tres meses, se centra en garantizar la estabilidad y la seguridad estructural del edificio". "Entre los trabajos previstos destaca el refuerzo del dintel principal de la fachada este mediante una estructura metálica anclada al muro, así como la retirada de los elementos inestables situados en la parte superior de los muros, un trabajo que se realiza de forma manual y con apoyo de una plataforma elevadora", prosiguen. Y añaden que "paralelamente se está llevando a cabo una intervención completa en el interior de la estación, que incluye la limpieza del recinto, la eliminación de la vegetación que había crecido con fuerza a lo largo de los años y la retirada de escombros y residuos, incluidas las piezas de fibrocemento que se manipulan siguiendo la normativa vigente".

Las obras de consolidación ya han empezado en la antigua estación de ferrocarril de Xàtiva. / Levante-EMV

"La estación, inaugurada en 1854 como punto final de la primera línea ferroviaria entre València y Xàtiva, es uno de los elementos patrimoniales más significativos de la ciudad. Estas obras representan un primer paso para garantizar su protección y evitar que su estado actual derive en daños irreversibles, reforzando así la conservación de los edificios históricos", apuntan desde el consistorio.

El concejal de Obras Públicas, Ignacio Reig, ha destacado que «la intervención era totalmente imprescindible para asegurar unas condiciones mínimas de seguridad y estabilidad». También ha señalado que «el Ayuntamiento trabaja en la definición del proyecto integral de rehabilitación, con la voluntad de obtener la financiación necesaria para recuperar de manera completa este inmueble emblemático».