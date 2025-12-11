Ontinyent aplaza la inauguración del Mercat de Nadal al 19 de diciembre por la previsión meteorológica

El Ayuntamiento de Ontinyent ha anunciado el aplazamiento de la inauguración del Mercat de Nadal, prevista inicialmente para este fin de semana, a causa de las previsiones meteorológicas adversas. Finalmente, el Mercat se inaugurará el viernes 19 de diciembre a las 19:00 horas y se prolongará hasta la mañana del día 24, manteniendo así los seis días de actividad previstos dentro de la campaña “Ontinyent Il·lusiona”.

El Mercat de Nadal se celebrará finalmente del 19 al 24 de diciembre en el parque Ausiàs March, con casetas comerciales, actividades culturales, talleres y animación familiar dentro de la programación navideña de la ciudad.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, explicaba que “la decisión se ha tomado ante la previsión de lluvia intensa, que podría afectar al buen funcionamiento del mercado”. Enguix destacaba que “hemos trabajado con rapidez y en comunicación constante con los comerciantes, a los cuales agradecemos su predisposición y comprensión para adaptarse a este cambio”. La regidora subrayaba que “se mantienen los seis días de mercado tal como estaba previsto, solo adaptando el calendario para garantizar las mejores condiciones posibles para participantes y visitantes”.