Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga EducaciónReivindicaciones profesoresEl tiempo en ValenciaHuelga médicosViolencia machista CatarrojaNovela SaguntPuente Massanassa-CatarrojaTerremotos CulleraViróloga VIH
instagramlinkedin

Ontinyent aplaza la inauguración del Mercat de Nadal al 19 de diciembre por la previsión meteorológica

La actividad, prevista inicialmente para este fin de semana, se amplía hasta el 24 de diciembre y mantendrá los seis días programados

Actividad de la programación navideña de Ontinyent.

Actividad de la programación navideña de Ontinyent. / Javier Urenya Orquin

Redacción Levante-EMV

Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent ha anunciado el aplazamiento de la inauguración del Mercat de Nadal, prevista inicialmente para este fin de semana, a causa de las previsiones meteorológicas adversas. Finalmente, el Mercat se inaugurará el viernes 19 de diciembre a las 19:00 horas y se prolongará hasta la mañana del día 24, manteniendo así los seis días de actividad previstos dentro de la campaña “Ontinyent Il·lusiona”.

El Mercat de Nadal se celebrará finalmente del 19 al 24 de diciembre en el parque Ausiàs March, con casetas comerciales, actividades culturales, talleres y animación familiar dentro de la programación navideña de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, explicaba que “la decisión se ha tomado ante la previsión de lluvia intensa, que podría afectar al buen funcionamiento del mercado”. Enguix destacaba que “hemos trabajado con rapidez y en comunicación constante con los comerciantes, a los cuales agradecemos su predisposición y comprensión para adaptarse a este cambio”. La regidora subrayaba que “se mantienen los seis días de mercado tal como estaba previsto, solo adaptando el calendario para garantizar las mejores condiciones posibles para participantes y visitantes”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil
  2. Un maltratador queda libre tras la muerte a golpes de su pareja en Catarroja
  3. Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado
  4. Pavoroso incendio industrial en Alzira con desalojo de viviendas
  5. Una tercera menor sufrió complicaciones tras ser asistida por el anestesista de la clínica de Alzira
  6. El vecino de Novetlè que ha batido un récord de España de maratón a sus 70 años: 'Quedarse en el sofá es muy monótono
  7. Pérez Llorca: 'La reconciliación con las víctimas no va a ser un paripé
  8. Una vecina vio a Nati pedir ayuda desde el balcón y a su pareja arrastrarla hacia dentro

Xàtiva actualiza los precios del conservatorio y devuelve el dinero a 21 alumnos por las clases suspendidas de flauta

Xàtiva actualiza los precios del conservatorio y devuelve el dinero a 21 alumnos por las clases suspendidas de flauta

Ontinyent aplaza la inauguración del Mercat de Nadal al 19 de diciembre por la previsión meteorológica

Ontinyent aplaza la inauguración del Mercat de Nadal al 19 de diciembre por la previsión meteorológica

Ontinyent saca músculo económico: 874 empresas facturan 1.179 millones con un tejido diversificado

Ontinyent saca músculo económico: 874 empresas facturan 1.179 millones con un tejido diversificado

Xàtiva inicia las obras de consolidación en la antigua estación del ferrocarril

Xàtiva inicia las obras de consolidación en la antigua estación del ferrocarril

El hospital de Xàtiva, al límite: pacientes en pasillos y largas esperas por la saturación

La Pobla del Duc renovará servicios y reforzará la seguridad del polígono Oest con 250.000 euros

La Pobla del Duc renovará servicios y reforzará la seguridad del polígono Oest con 250.000 euros

Compromís per Canals anuncia la dimisión de Mai Castells, que fue la primera alcaldesa del municipio

Compromís per Canals anuncia la dimisión de Mai Castells, que fue la primera alcaldesa del municipio

Xàtiva se alza contra el incivismo: escampan la basura de dos contenedores y cinco papeleras de madrugada

Xàtiva se alza contra el incivismo: escampan la basura de dos contenedores y cinco papeleras de madrugada
Tracking Pixel Contents