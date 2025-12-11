Ontinyent destina medio millón de euros a inversiones directas de promoción económica en 2026

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado el análisis de las partidas vinculadas a Promoción Económica, Turismo y Museos dentro del presupuesto municipal para 2026, "una previsión que vuelve a situar la industria, la modernización de los polígonos y el apoyo al tejido empresarial como esos centrales de la acción municipal", según apuntan desde el consistorio. La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, ha detallado las principales líneas de su departamento, que "contará con cerca de 500.000 euros reales en inversiones directas para el próximo ejercicio". Enguix ha subrayado que "Ontinyent continuará reforzando su modelo de ciudad industrial, en el cual la colaboración con empresas, trabajadores y agentes sociales es fundamental". "En este sentido, el Consejo Económico y Social (CES) mantendrá un papel clave como espacio de cooperación publico-privada, con una dotación inicial de 160.000 euros, partida que previsiblemente se incrementará a lo largo del año como ya ha ocurrido en ejercicios anteriores", prosiguen las mismas fuentes municipales.

Según Enguix, "en Ontinyent apostamos por la promoción económica desde varias vertientes, pero teniendo siempre en cuenta la importancia vital de nuestra industria, uno de nuestros ejes de acción prioritarios". La regidora ha recordado que, "como siempre dice el alcalde Jorge Rodríguez, si los pueblos de playa invierten en sus paseos marítimos, los pueblos con ADN industrial como el nuestro tenemos que apostar para apoyar a nuestras empresas. Por eso el Ayuntamiento, con ayuda de la Generalitat, la Diputación y los particulares, ha impulsado en los últimos años la inversión de cerca de 10 millones de euros en obras de modernización en los polígonos industriales, así como bonificaciones fiscales, ventajas e instrumentos para facilitar el crecimiento empresarial".

Enguix ha avanzado que "en 2026 Ontinyent ejecutará nuevas actuaciones de mejora y modernización en los polígonos del Pla, Sant Vicent y el Altet, con una inversión prevista de 600.000 euros". "Estas intervenciones dan continuidad a la línea de trabajo de los últimos años, que ha combinado actuaciones financiadas al 50% con propietarios de solares y naves y las obras impulsadas conjuntamente con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)", prosiguen las mismas fuentes. Enguix también "ha puesto de ejemplo las actuaciones de 2025, financiadas parcialmente con una subvención de 760.000 euros del IVACE y que han supuesto una inversión conjunta de cerca de 850.000 euros en los tres polígonos".

Por otro lado, desde el Ayuntamiento también exponen que "el CES continuará impulsando las principales campañas de dinamización comercial y económica de la ciudad, incluyendo citas ya consolidadas como la Feria de Tiendas, Tapas y Rock, el Festival de Primavera, la Feria de Noviembre, la campaña de Navidad Ontinyent ilusiona y otras iniciativas como el Mercado del Vino, que este año registró cifras récord de participación en el Mercado Municipal. Dentro de la planificación de 2026, también continuará el despliegue de actividades de formación y capacitación en el Centro de Formación del Museo del Textil, que ya ha acogido cerca de un centenar de acciones vinculadas a la ocupación, el mundo digital, la innovación, la inteligencia artificial o los procesos selectivos".

Enguix "ha valorado positivamente esta evolución, señalando que estamos consiguiendo que el Museo del Textil no sea un espacio dedicado exclusivamente al pasado, sino que también miro hacia el futuro".

La regidora de Turismo y Museos, Mª José Alhambra, ha coincidido al destacar "el papel del Museo del Textil, que se ha convertido en un motor cultural y social, y las exposiciones de gran formato han consolidado esta tendencia". "La muestra “Pintar frente a todo”, dedicada a Manuela Ballester, atrajo más de 5.500 visitantes, mientras que “Origen y Metamorfosis”, del artista Dulk, superó las 11.000 visitas. Actualmente, la exposición “Tráfico de Modas (1980-1992). Arrebato, juego y familia” continúa ampliando la oferta cultural, con visita prevista hasta el 1 de marzo de 2026", apuntan desde el Ayuntamiento.

Alhambra también ha destacado "el éxito del programa “Museos en familia”, que ha permitido dar a conocer cinco espacios museísticos de la ciudad con doce rutas gratuitas, pensadas para disfrutar en grupo y fomentar la participación ciudadana. Mirando al 2026, se reforzarán los programas educativos, sociales y participativos a los museos; continuará desarrollándose la musealización del Museo del Textil; y se potenciará la proyección turística de la ciudad a través de la marca MIS, de las fiestas y del patrimonio cultural", ha apostillado.