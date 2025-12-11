Ontinyent saca músculo económico: 874 empresas facturan 1.179 millones con un tejido diversificado

874 empresas, 7.001 empleados, 1.179 millones de euros de facturación, 643 millones en inversiones y una capitalización de 783 millones de euros. Son las grandes cifras que certifican la fortaleza del tejido productivo de Ontinyent. Unos números que la Confederación Empresarial de la Vall d'Albaida (Coeval) ha puesto negro sobre blanco a través un minucioso estudio encargado a una consultora económica y financiado mediante una ayuda del Ayuntamiento de Ontinyent.

"A pesar de las dificultades, estamos muy bien". Con estas palabras ha resumido el presidente de Coeval, Javier Cabedo, el panorama optimista sobre la evolución de la economía local que dibuja el proyecto "Ontinyent in progress", presentado este jueves en la sede de la asociación.

Los datos aportados por las 315 empresas (el 36% del censo) que ya han presentado las cuentas de 2024 en el Registro Mercantil revelan un crecimiento anual de la capitalización de más de 2 puntos (hasta el 65,6% de fondos propios) y una reducción del endeudamiento en una proporción similar, además de un incremento del número de empleados, de las ventas (+3,5%) y de la productividad (+2,3%).

El valor agregado bruto, que mide la eficiencia productiva del territorio y la riqueza que se genera, se disparó un 13,9% entre 2023 y 2024, hasta alcanzar los 102,9 millones de euros, y acumula un aumento de casi el 30% desde 2021, tomando como referencia la citada muestra de mercantiles. Estos porcentajes superan con creces el crecimiento que experimentó la economía española, del 3,2% en 2024.

Tendencia positiva desde 2021

Si se amplía el foco de los datos ya consolidados de ejercicios anteriores, se confirma una tendencia positiva en la evolución experimentada por las sociedades ontinyentinas entre 2021 y 2023. En dicho periodo de tiempo se contabilizó un aumento de la capitalización de las empresas en más de 4 puntos (hasta suponer el 59,6% de los fondos propios) y una reducción de la deuda externa en la misma proporción (del 21,2% al 17,4%). Paralelamente, crecieron los resultados, el rendimiento y la productividad, con unas ventas por empleado de 165.834 euros en 2023 (casi 5.000 € más que en 2021).

Pese a ello, entre 2022 y 2023 bajaron un 0,8% las ventas globales (de 1.034 a 1.025 millones) y cayó ligeramente la cifra de empleados (de 6.208 a 6.183). El plazo medio de proveedores se situó en 50,3 días y el periodo medio de cobro a clientes, en 55,5 días.

El informe también recoge una comparativa con otras ciudades vecinas con poblaciones similares o incluso superiores que apuntala el vigor empresarial de Ontinyent. La domiciliación de sociedades en la capital de la Vall d'Albaida está muy por encima de otras localidades y de la media de la provincia de Valencia, al contabilizarse un total de 20,48 mercantiles por cada mil habitantes, mientras que Xàtiva tiene 15,18 y Alcoi solo 2,61. En Ibi, el dato es de 20,90 empresas por cada 1.000 habitantes. Entre este grupo de poblaciones, Ontinyent también registra el coste medio por empleado más bajo (30.496 euros), aunque cuenta con peores índices de rendimiento y productividad que las otras ciudades analizadas.

Tendencia a la diversificación

La herramienta -consultable dato a dato de forma online- muestra también una clara tendencia hacia la diversificación y una menor dependencia del textil. El presidente de Coeval ha puesto especialmente el foco en la comunicación de las cifras más positivas del estudio con el objetivo principal de poner en valor el potencial empresarial de Ontinyent, aunque el informe también pretende servir de guía para impulsar decisiones y fomentar un crecimiento empresarial sostenible.

La patronal comarcal ya presentó el año pasado un análisis sobre la situación económica de la Vall d'Albaida y ahora ha querido centrar esa fotografía numérica en la principal ciudad del territorio. "Los números nos acompañan. No salimos mal parados, sobre todo si los comparamos con ciudades de nuestro entorno similares a la nuestra", incide Cabedo, que enmarca el estudio dentro de la estrecha colaboración con el consistorio ontinyentí.

Por su parte, la vicepresidenta de la diputación y regidora de Promoción Económica de Ontinyent, Natàlia Enguix, ha calificado de "acertado" el proyecto y ha dado la enhorabuena por el trabajo realizado a Coeval, antes de emitir su diagnóstico sobre la situación socioeconómica de la ciudad: "Ontinyent va bien, podemos sentirnos orgullos de lo que tenemos y también de las políticas que el Ayuntamiento de Ontinyent lleva a cabo desde hace 15 años". Enguix ha defendido el buen funcionamiento a nivel local de la colaboración público-privada y ha recordado que la ayuda de 15.000 euros que el consistorio otorgó en 2024 a Coeval por concurrencia competitiva ha permitido que cristalice el informe. "Desde el ayuntamiento ayudamos a dinamizar la economía, a crear riqueza y ocupación, a intentar importar y retener talento en la ciudad para que las empresas que quieran estar en Ontinyent sepan que somos una ciudad atractiva. Tenemos unos buenos polígonos, hemos invertido 10 millones de euros en modernizarlos y hacerlos amables para atraer a las empresas y destinamos más de medio millón de euros en el presupuesto para dinamización económica", ha apostillado.

El sector de la alimentación, líder

El 78% de las empresas ontinyentinas facturan menos de 1 millón de euros. El 46% se dedican al sector servicios, el 26% son industrias y hay un 11% distribuidoras. Las compañías de alimentación son con diferencia las que más facturan: 534,78 millones de euros, por los 210,91 millones del textil y los 152,58 millones de la construcción. Ontinyent tiene 4,1 industrias por cada 1.000 habitantes, más de 2 puntos por encima de la media de la provincia, que prácticamente duplica en el sector de la distribución.

El estudio de Coeval trazada también un análisis segmentando a las empresas en distintos grupos competitivos. Por un lado están las 100 principales mercantiles por nivel de facturación, que emplean a 3.773 trabajadores; por otro, las 255 empresas más longevas, que llevan más de 25 años asentadas en el territorio (2.505 empleados); otro grupo está compuesto por las 108 empresas "gacela", que han crecido un 60% en los últimos tres años y dan trabajo a 627 empleados; y por último están las empresas dedicadas a la actividad industrial: son 149 y tienen 1.837 trabajadores.

Las firmas más longevas son las que exhiben una mayor capitalización (el 69,8% de fondos propios) y un menor endeudamiento (del 13,2%), mientras que las firmas de ADN industrial son las más endeudadas. Las principales empresas por facturación son también las más productivas, las que antes cobran y antes pagan y las que registran costes medios por empleado más bajos. En cambio, las "gacelas" son las primeras en rendimiento y las que más gastan de media en cada trabajador.

El informe calcula el valor generado por las empresas de Ontinyent según su capacidad futura de generar caja (casi 3.000 millones de euros) y marca una proyección de futuro que permite afinar cuáles son los retos en materia de competitividad y productividad del tejido productivo.

Para la realización del informe se ha tomado como referencia la información depositada en el Registro Mercantil por las empresas domiciliadas en Ontinyent. En dicha base de datos existe un desfase temporal en la actualización de las cuentas anuales, por lo que la información disponible combina dos tipos de datos: los acumulados, que integran el total registrado hasta la última actualización; los datos de empresas activas, que reflejan únicamente aquellas que mantienen actividad en el periodo analizado; los datos a fecha, correspondientes al cierre temporal considerado; y los datos adelantados, aportados por las empresas que han presentado sus cuentas antes que el resto.