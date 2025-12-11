Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga EducaciónReivindicaciones profesoresViolencia machista CatarrojaReforma Plaza AyuntamientoPuente Massanassa-CatarrojaNovela SaguntViróloga VIHEntrenador Ávila
instagramlinkedin

El paralímpico Xavi Torres y Aspromivise ahondan en la educación en diversidad por una Xàtiva inclusiva

El nadador mallorquín, ganador de 16 medallas en Juegos Paralímpicos, ofrece una conferencia en la Casa de la Cultura

Conferencia del paralímpico Xavi Torres y Aspromivise en la Casa de la Cultura de Xàtiva.

Conferencia del paralímpico Xavi Torres y Aspromivise en la Casa de la Cultura de Xàtiva. / Aspromivise

Redacción Levante-EMV

Xàtiva

El nadador paralímpico Xavi Torres, ganador de 16 medallas en diferentes Juegos Paralímpicos, ofreció día atrás en la Casa de la Cultura de Xàtiva la conferencia “Un món d’oportunitats”, sobre la educación en valores y en la diversidad, un acto organizado por Aspromivise, la asociación de personas con diversidad funcional de Xàtiva. Xavi Torres y Aspromivise se unieron en una “sinergia llena de oportunidades” para abordar la educación en valores con el objetivo de impulsar una Xàtiva inclusiva. La charla llenó la Casa de la Cultura.

Charla de Xavi Torres y Aspromivise en la Casa de la Cultura de Xàtiva.

Charla de Xavi Torres y Aspromivise en la Casa de la Cultura de Xàtiva. / Aspromivise

Desde Aspromivise han manifestado que “compartir con Xavi Torres supone un entorno que genera una energía que impulsa mucho más allá de lo que se esperaba. Si, además, nos encontramos con un público numeroso que llenaba la Casa de la Cultura la situación es inmejorable”. La asociación setabense trabaja por la integración de las personas con diversidad funcional y educar en valores es una de las premisas que tienen siempre presente, afirman. “La educación siempre ha sido considerada como una herramienta como pilar fundamental para crear una sociedad inclusiva. Educar en diversidad es uno de los adjetivos que la asociación lleva muy interiorizada”, exponen.

El nadador paralímpico Xavi Torres durante la conferencia en Xàtiva.

El nadador paralímpico Xavi Torres durante la conferencia en Xàtiva. / Aspromivise

Sobre la conferencia, afirman que la charla era “necesaria para cualquier colectivo. Si además hacemos partícipes a personas que van a ser el futuro de la sociedad, a buen seguro que estamos creando un camino en el que las futuras generaciones considerarán a la diferencia como un valor.

La charla de Xavi Torres fue el colofón a una semana intensa y reivindicativa de Aspromivise, organizada en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre -día que tuvo lugar la charla de Torres-, una semana en la que dar visibilidad a un sector con muchas capacidades a través de conceptos tan potentes como el arte, el deporte o la educación ha sido el hilo conductor.

Una charla donde el propio Xavi Torres se mostró abierto y en el que quiso mostrar “lo positivo y lo que enriquece una sociedad diversa. Un paso más en la línea de Aspromivise de hacer de Xàtiva una ciudad educativa e inclusiva”, concluyen.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil
  2. Un maltratador queda libre tras la muerte a golpes de su pareja en Catarroja
  3. Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado
  4. Pavoroso incendio industrial en Alzira con desalojo de viviendas
  5. Una tercera menor sufrió complicaciones tras ser asistida por el anestesista de la clínica de Alzira
  6. El vecino de Novetlè que ha batido un récord de España de maratón a sus 70 años: 'Quedarse en el sofá es muy monótono
  7. Pérez Llorca: 'La reconciliación con las víctimas no va a ser un paripé
  8. Una vecina vio a Nati pedir ayuda desde el balcón y a su pareja arrastrarla hacia dentro

El hospital de Xàtiva, al límite: pacientes en pasillos y largas esperas por la saturación

La Pobla del Duc renovará servicios y reforzará la seguridad del polígono Oest con 250.000 euros

La Pobla del Duc renovará servicios y reforzará la seguridad del polígono Oest con 250.000 euros

Compromís per Canals anuncia la dimisión de Mai Castells, que fue la primera alcaldesa del municipio

Compromís per Canals anuncia la dimisión de Mai Castells, que fue la primera alcaldesa del municipio

Inician las obras de "consolidación" en la antigua estación del ferrocarril de Xàtiva

Inician las obras de "consolidación" en la antigua estación del ferrocarril de Xàtiva

Xàtiva se alza contra el incivismo: escampan la basura de dos contenedores y cinco papeleras de madrugada

Xàtiva se alza contra el incivismo: escampan la basura de dos contenedores y cinco papeleras de madrugada

El paralímpico Xavi Torres y Aspromivise ahondan en la educación en diversidad por una Xàtiva inclusiva

El paralímpico Xavi Torres y Aspromivise ahondan en la educación en diversidad por una Xàtiva inclusiva

Los vecinos y la Policía Local de Xàtiva evitan un robo con fuerza en una vivienda del casco antiguo

Los vecinos y la Policía Local de Xàtiva evitan un robo con fuerza en una vivienda del casco antiguo

Albaida se suma al furor del pumptrack con una obra de 180.000 euros

Albaida se suma al furor del pumptrack con una obra de 180.000 euros
Tracking Pixel Contents