El paralímpico Xavi Torres y Aspromivise ahondan en la educación en diversidad por una Xàtiva inclusiva

El nadador paralímpico Xavi Torres, ganador de 16 medallas en diferentes Juegos Paralímpicos, ofreció día atrás en la Casa de la Cultura de Xàtiva la conferencia “Un món d’oportunitats”, sobre la educación en valores y en la diversidad, un acto organizado por Aspromivise, la asociación de personas con diversidad funcional de Xàtiva. Xavi Torres y Aspromivise se unieron en una “sinergia llena de oportunidades” para abordar la educación en valores con el objetivo de impulsar una Xàtiva inclusiva. La charla llenó la Casa de la Cultura.

Charla de Xavi Torres y Aspromivise en la Casa de la Cultura de Xàtiva. / Aspromivise

Desde Aspromivise han manifestado que “compartir con Xavi Torres supone un entorno que genera una energía que impulsa mucho más allá de lo que se esperaba. Si, además, nos encontramos con un público numeroso que llenaba la Casa de la Cultura la situación es inmejorable”. La asociación setabense trabaja por la integración de las personas con diversidad funcional y educar en valores es una de las premisas que tienen siempre presente, afirman. “La educación siempre ha sido considerada como una herramienta como pilar fundamental para crear una sociedad inclusiva. Educar en diversidad es uno de los adjetivos que la asociación lleva muy interiorizada”, exponen.

El nadador paralímpico Xavi Torres durante la conferencia en Xàtiva. / Aspromivise

Sobre la conferencia, afirman que la charla era “necesaria para cualquier colectivo. Si además hacemos partícipes a personas que van a ser el futuro de la sociedad, a buen seguro que estamos creando un camino en el que las futuras generaciones considerarán a la diferencia como un valor.”

La charla de Xavi Torres fue el colofón a una semana intensa y reivindicativa de Aspromivise, organizada en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre -día que tuvo lugar la charla de Torres-, una semana en la que dar visibilidad a un sector con muchas capacidades a través de conceptos tan potentes como el arte, el deporte o la educación ha sido el hilo conductor.

Una charla donde el propio Xavi Torres se mostró abierto y en el que quiso mostrar “lo positivo y lo que enriquece una sociedad diversa. Un paso más en la línea de Aspromivise de hacer de Xàtiva una ciudad educativa e inclusiva”, concluyen.