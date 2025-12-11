La Pobla del Duc renovará servicios y reforzará la seguridad del polígono Oest con 250.000 euros

El Ayuntamiento de la Pobla del Duc ha sido beneficiario de una nueva línea de ayudas del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, Ivace, destinada a la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en áreas industriales, que en el caso de la localidad de la Vall d'Albaida, la ayuda conseguida de 234.845,18 euros que corresponde a los años 2025-2026, se destinará al polígono industrial Oest.

Las intervenciones previstas permitirán impulsar un polígono "más competitivo, accesible y sostenible", destacan desde el consistorio. Entre las actuaciones a ejecutar destacan la mejora y estabilización del firme y aceras, actuación que reducirá desperfectos en el pavimento, mejorando la circulación y la accesibilidad al polígono. Los trabajos incluirán también la instalación de mobiliario urbano y zonas de estancia generando así, un entorno más agradable y funcional para los trabajadores y visitantes, la modernización del alumbrado público sustituyéndolo por una tecnología más eficiente y sostenible, la ampliación del sistema de videovigilancia con nuevas cámaras conectadas directamente con la Policía Local para mejorar la seguridad de las empresas y del personal del polígono, resaltan. En las actuaciones previstas, se trabajará en una señalización renovada y mejora de la imagen global del área industrial con actuaciones de ordenación urbana.

La novedad de esta convocatoria del Ivace es"la posibilidad de acceder a ayudas anuales o plurianuales para 2025 y 2026, hecho que permite a los ayuntamientos una mejor planificación temporal y técnica de los proyectos y una ejecución más ordenada de las obras", explican desde el consistorio. El alcalde de La Pobla del Duc, Vicent Gomar, ha destacado que “estas actuaciones suponen un paso adelante para consolidar un polígono industrial moderno, muy conectado y pensado para las personas y para las empresas”. Según Gomar, “invertir en nuestro tejido productivo es invertir en oportunidades, en ocupación y en futuro. Los polígonos son espacios clave para el desarrollo económico local y esta ayuda del Ivace nos permite actuar con una visión más amplia y a medio plazo, pero sobre todo, nos permite actuar con garantías”.

Con esta nueva fase de trabajos, el ayuntamiento reafirma su apuesta por dotar al municipio de unos espacios industriales más seguros, eficientes y, sobre todo, adaptados a las necesidades actuales de las empresas, fomentando así la actividad económica y la generación de ocupación en el municipio.