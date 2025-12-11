La población colombiana impulsa el crecimiento demográfico en la Costera, la Canal y la Vall

El tirón de la población de origen extranjero ha evitado un nuevo descalabro demográfico en el ámbito de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida. Las últimas cifras oficiales del padrón de habitantes que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a enero de 2025, reflejan un incremento anual de 2.043 personas llegadas de otros países y empadronadas en las tres comarcas.

El dato contrasta con el descenso de 208 habitantes que experimentó la población de habitantes con nacionalidad española en el mismo periodo de tiempo, como consecuencia de la baja natalidad y el progresivo envejecimiento. Desde 2021, el censo de vecinos venidos de otros países se ha incrementado en 5.827 personas en el territorio, hasta alcanzar los 22.825 residentes, sobre una población global de 180.085 personas.

Aunque existen diferencias entre comarcas, llama poderosamente la atención el gran crecimiento de la comunidad colombiana, que representa prácticamente la mitad de los nuevos moradores foráneos llegados en el último año. Según el balance, el número de ciudadanos colombianos empadronados aquí se incrementó un 35% entre principios de 2024 y comienzos de 2025, hasta llegar a 3.378 residentes, 894 más en un año. La colonia procedente de este país sudaméricano ya ha superado a la población de origen marroquí (3.275 habitantes) y en el conjunto de las tres comarcas es la segunda más numerosa, por detrás de la búlgara, que, pese a encadenar varios años de descensos, contabiliza 3.275 residentes.

En la Vall d'Albaida, en cambio, la comunidad colombiana se ha convertido ya en la reina absoluta de la estadística de la población foránea, con 2.095 habitantes censados (495 más que hace un año), de los cuales 1.138 residen en Ontinyent (un 32% más que en 2024). El grupo de residentes de origen marroquí alcanza las 1.768 personas en la comarca (1.094 en Ontinyent), 243 más que hace un año. Los procedentes de Rumanía (1.698 habitantes, 16 más) y Bulgaria (1.508 vecinos, 24 menos que en 2024) completan la clasificación. Hay también 114 chinos, 295 venezolanos, 614 ecuatorianos, 339 ucranianos (54 menos), 654 británicos (25 menos), 370 hondureños, 162 argelinos y 370 franceses. En términos globales, la población extranjera creció en la Vall en 1.102 personas y representa al 14,48% del total de residentes.

En la Costera se contabilizó un aumento de 1.130 habitantes foráneos, los cuales suman el 14,42 % del padrón. La comunidad búlgara se mantiene como la más numerosa, con 2.086 residentes, pese a retroceder en 17 habitantes en el último año. Por detrás se sitúa la población marroquí (1.154 personas, 162 más que en 2024) y, pisándole los talones, la colombiana, que suma 1.129 vecinos tras un incremento anual de 348 personas. Por debajo de los 1.000 individuos están los residentes procedentes de Rumanía (932), Venezuela (487), Francia (420), Reino Unido (270), Argelia (268), Ucrania (265), Alemania (116), China (120) o Ecuador (95). La población de residentes de Estados Unidos ha crecido en el último año de 60 a 75 personas, de las cuales 57 viven en Xàtiva (10 más que en 2024).

32 municipios pierden habitantes autóctonos

En la Canal de Navarrés, la población búlgara también continúa encabezando la comunidad extranjera, con 643 residentes (64 menos que hace un año), seguida de la colonia marroquí (353 vecinos empadronados). Los habitantes de nacionalidad colombiana en esta comarca suman 147 personas (un 47% más que en 2024), por los 200 franceses, 65 ucranianos, 67 británicos, 67 polacos, 51 rumanos y 47 alemanes. La Canal es uno de los territorios con peores indicadores demográficos y se enfrenta al fantasma de la despoblación. Gracias a los residentes extranjeros, que ya representan el 17% del censo total de habitantes, este territorio ganó 28 vecinos censados en 2024.

De los 61 municipios que componen las tres comarcas, 32 anotan un descenso de habitantes de nacionalidad española. Pese a ello, la mitad de estas localidades ha experimentado un incremento poblacional gracias a la llegada de nuevos moradores de origen extranjero. La población autóctona bajó en 67 habitantes en Ontinyent y donde más subió fue en l'Olleria, con 41 residentes más. En Xàtiva, la subida fue de 15 personas, pese a lo cual esta ciudad lideró el incrementó del padrón en el territorio, con más de 600 nuevos empadronados a 1 de enero de 2025, gracias a los migrantes.