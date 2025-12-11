Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos y la Policía Local de Xàtiva evitan un robo con fuerza en una vivienda del casco antiguo

El presunto autor, que intentó acceder a la casa escalando por la fachada, fue detenido esta madrugada en la plaza Sant Jordi tras la rápida intervención de los agentes municipales

El autor fue detenido en la plaça Sant Jordi.

El autor fue detenido en la plaça Sant Jordi. / A.X.

Lluis Cebriá

Xàtiva

La Policía Local de Xàtiva ha frustrado esta pasada madrugada un intento de robo con fuerza en una vivienda de la calle Cantal Gentil, tras la rápida actuación del dispositivo policial y a la colaboración vecinal. Los agentes han detenido a un hombre como presunto autor de los hechos.

Los hechos han ocurrido alrededor de la 1:20 h, cuando una vecina de la misma calle ha llamado a la policía alertando de que dos individuos intentaban forzar la puerta de un inmueble. Según ha manifestado la denunciante, al recriminarles su acción, estos han huido en dirección a la calle Viverets.

Minutos después, uno de los individuos ha regresado al lugar de los hechos y ha intentado acceder nuevamente al domicilio, en esta ocasión escalando por la fachada hasta el balcón de la vivienda. Tanto la demandante como otra vecina han podido observar la escena y documentarla con una fotografía que posteriormente han facilitado a los agentes.

Con esta información, las patrullas de servicio han activado un dispositivo de búsqueda por la zona, localizando a un varón que coincidía plenamente con la descripción y la imagen aportada. El individuo ha sido identificado en la plaza Sant Jordi y, en el registro superficial realizado, se le han intervenido herramientas susceptibles de ser utilizadas para forzar accesos, como un destornillador y unos alicates.

Actitud agresiva y desafiante

Ante las evidencias, y con la confirmación visual de las testigos, los agentes han procedido a la detención del sospechoso por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa. El arrestado ha mostrado una actitud agresiva y desafiante, por lo que la Policía Local ha tenido que hacer uso de la mínima fuerza indispensable para asegurar la detención, actuación que se ha llevado a cabo de manera coordinada con el Cuerpo Nacional de Policía.

El detenido ha sido trasladado al Centro de Salud Ausiàs March para la emisión del parte facultativo de lesiones previo a su ingreso en dependencias policiales.

El Ayuntamiento de Xàtiva destaca la profesionalidad y celeridad de los agentes actuantes, así como la colaboración ciudadana, que ha resultado clave para evitar la consumación del robo. Asimismo, informa que se continuarán las gestiones para localizar al propietario del inmueble afectado y completar las diligencias correspondientes.

