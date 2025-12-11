Xàtiva actualiza los precios del conservatorio y devuelve el dinero a 21 alumnos por las clases suspendidas de flauta

El Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado la devolución de 857 euros a 21 alumnos del conservatorio profesional de música Lluis Milán por las clases no impartidas de la especialidad de flauta travesera en el primer trimestre del curso. El motivo es la vacante que se generó debido a la jubilación de la profesora de esta especialidad, si bien la plaza ya ha podido cubrirse recientemente, según indicaron desde la dirección del centro a principios de este mes.

Recientemente, también se han tenido que devolver 482 euros a una treintena de alumnos que no han impartido clases de piano por una vacante de profesor que se está intentando cubrir con la creación de una bolsa docente de trabajo temporal. El plazo para inscribirse termina hoy jueves.

El decreto del consistorio que se ha hecho público este jueves ordena el pago de 40,80 euros a cada uno de los estudiantes matriculados que no han podido recibir las clases abonadas de flauta travesera.

En la junta de gobierno del 1 de diciembre, por otra parte, se aprobó una modificación al alza de los precios públicos por asistencia al conservatorio de titularidad municipal de cara al próximo curso 2026/2027, para "actualizarlos al contexto económico actual", que "dista de ser el que era en 2013".

De esta forma, el coste de matrícula por asignatura queda establecido en 51,80 euros (frente a los 45 € del actual texto publicado en la web municipal) y la apertura de expediente para los alumnos de nuevo ingreso se fija en 25,98 euros. El importe de las cuotas trimestrales por instrumento será de 82,18 euros (hasta ahora era de 71,46 €) y por asignaturas complementarias el precio será de 49,31 euros (frente a los 42,88 € actuales). Los alumnos con doble especialidad o que la hayan cursado con anterioridad estarán exentos de pagar las asignaturas comunes, a excepción de las materias colectivas instrumentales. Las familias numerosas tendrán una bonificación del 50% en la matrícula.

Un déficit del 38,8%

Para participar en las clases del "Método Suzuki" se pagará una cuota mensual de 69 euros (hasta ahora era de 60 €) y la cuota de matrícula será de 34,50 euros, importe que se reducirá a la mitad para las familias numerosas.

Un informe técnico-económico del ayuntamiento señala que, pese a la actualización al alza de los precios, estos no serán suficientes para cubrir los costes del servicio, que arroja un déficit del 38,8%. Sin embargo, el informe hace hincapié en las razones culturales, sociales y de interés público que justifican este desfase.