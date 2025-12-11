Xàtiva se alza contra el incivismo: escampan la basura de dos contenedores y cinco papeleras de madrugada

"Esta noche, los servicios de limpieza han denunciado actos vandálicos en varios puntos de la trama urbana. El Ayuntamiento condena firmemente estos actos incívicos, haciendo un llamamiento a la colaboración ciudadana para localizar a los responsables de estas fechorías", así reza el mensaje compartido esta mañana en las redes sociales del Ayuntamiento de Xàtiva, con el que alerta del alza de episodios de incivismo en la capital de la Costera.

Así, las fuentes municipales consultadas exponen que las acciones vandálicas se han localizado en dos contenedores -ubicados en la Plaça País Valencià y en la calle Carlos Sarthou- y en cinco papeleras emplazadas en diversas zonas de la ciudad: Baixada Estació, Gregorio Molina, Albereda Jaume I, Espanyoleto y Ximen de Tovia.

Desde el consistorio también exponen que los incidentes se habrán registrado entre la una y las tres de la madrugada: "A la una pasó el servicio de impropios y estaba todo bien y dos horas después fue el turno del camión de la basura y ya se habían registrado los actos vandálicos".

De momento, no se ha esclarecido lo ocurrido durante la pasada noche. No es la primera vez que se registran incidentes de este tipo en la capital de la Costera, incluso en algunas calles del casco histórico han denunciado la presencia de contenedores quemados de manera reciente.