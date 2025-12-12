Aemet lanza una alerta naranja por lluvias para el fin de semana en el interior sur de Valencia

Habrá un cambio total en el tiempo para este fin de semana si se cumplen las predicciones lanzadas por la delegación autonómica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha lanzado una "alerta naranja" para el interior sur dela Provincia de Valencia. Así, los técnicos exponen que "será un fin de semana lluvioso y frío. La borrasca Emilia, situada en el norte de África, provocará un giro de viento a levante y gregal, lo cual dará lugar mañana a cielo muy nubloso, con precipitaciones en el sur de València y el extremo norte de Alicante, más débiles y dispersas en el resto".

"El viento de componente este y nordeste se irá intensificando mañana. Y el domingo será el día en que las precipitaciones serán más generalizadas, sobre todo en el litoral de Alicante y mitad sur de València. En estas zonas pueden ser localmente fuertes. No hará un frío excesivo, por lo cual la cota de nieve estará muy alta, pero la combinación de viento de levante, nubosidad y lluvia a partir de mañana por la tarde dará lugar a un ambiente invernal", añaden.

Así, todo apunta a que el calor que se ha registrado de forma más o menos constante en las últimas jornadas para ser pleno invierno irá remitiendo. Es tiempo de volver a tirar de armario y apostar por prendas que ayuden a combatir el frío.