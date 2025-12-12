El área Xàtiva-Ontinyent lidera la incidencia de infecciones respiratorias

Es una dinámica cíclica, que se registra durante el final de cada ejercicio. Sin embargo, este año —según apuntan casi todas las voces del sector sanitario consultadas por Levante-EMV— se ha agravado de forma exponencial.

La incidencia de las infecciones respiratorias ha ido creciendo durante las últimas semanas y el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent —con 1.618 casos por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos oficiales recopilados por Salud Pública en el Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SIVIRA-CV)— es el más castigado por el repunte de la gripe y otros virus en la actualidad.

Dicha situación ha ocasionado que los dos hospitales de referencia del área -Xàtiva y Ontinyent- registren llenos del 100 % en las últimas jornadas, con los dos departamentos de Urgencias prácticamente a rebosar. «Doy fe. Ayer estuve con mi padre desde las 10.30 hasta las 16.30 en Urgencias. Cuando nos fuimos, no había ni una silla vacía en la sala de espera», comenta una usuaria del hospital Lluís Alcanyís.

Y es los datos oficiales atestiguan que la incidencia se ha incrementado en las últimas semanas, pasando de los 657 casos por cada 100.000 habitantes contabilizados hace seis semanas a los más de 1.600 actuales. Las estadísticas avalan un incremento constante en el Departamento de Salud.

Tras el área Xàtiva-Ontinyent, la mayor incidencia de los virus respiratorios se registra en el departamento de Gandia, con más de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Y el área de Denia —con 1.351 casos—es el tercer departamento de Salud más castigado. Las tres se sitúan ampliamente por encima de la media autonómica, que se sitúa en un umbral de 1.198 casos.

La epidemia de gripe se ha cebado, tal y como ocurre cada año, con los centros escolares de la Costera y la Vall d’Albaida, con clases que han visto reducidas sus ratios de asistencia de forma ostensible durante la última semana.

Desde el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent confirmaron esta semana que tanto el Lluís Alcanyís como el hospital de Ontinyent están llenos al 100%: «Que ocurra esto en esta época del año es lo habitual. En invierno, con las gripes, todo es un poco más difícil. Ambos complejos se van llenando a medida se producen altas», explicaron las fuentes sanitarias consultadas.

El debate de la mascarilla

El aumento de la huella de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) ha causado que en los últimos tiempos ya sea más habitual ver a personas por la calle o en sitios cerrados con mascarillas, una estampa que se convirtió en algo normal durante la pandemia. De momento, la Generalitat no ha decretado su uso obligatorio en centros sanitarios —tal y cómo ha ocurrido de forma reciente en Cataluña— y recuerdan que es una decisión de cada departamento sanitario. El Documento Marco de Recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) —publicado por la Comisión de Salud Pública— recomienda «el uso de mascarilla quirúrgica por parte de personas con síntomas respiratorios, especialmente si van a tener contacto con personas vulnerables». n