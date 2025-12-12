Bicorp recibe el premio 'Reconeixement de la Cultura 2025' por su labor en la protección del patrimonio

El área de Cultura de la Diputació de València, a través del Museu de Prehistòria, ha otorgado el premio ‘Reconeixement de la Cultura 2025’ al municipio de Bicorp por su destacada labor en la protección y difusión de su patrimonio cultural, un galardón que será entregado este viernes en una gala que se celebrará en el local social del municipio.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, será el encargado de otorgar el premio en un acto que contará también con la alcaldesa de Bicorp, Nuria Mengual; y la directora del Museu de Prehistòria de València, María Jesús de Pedro. Los 'Reconeixements de la Cultura' distinguen a instituciones y proyectos que están convirtiendo la provincia en un referente de buena gestión cultural.

Paco Teruel ha subrayado “la importancia que se le otorga a la cultura en Bicorp, un pueblo donde se respira historia en cada rincón y donde se entiende el patrimonio cultural como una parte esencial de su identidad. El pueblo de Bicorp ha comprendido desde hace mucho tiempo que proteger y valorar este tesoro es un compromiso colectivo”.

El diputado provincial de Cultura ha querido destacar de manera especial el proyecto del Ecomuseo, “una iniciativa que, no solo mantiene viva la historia y tradiciones de Bicorp, sino que también fortalece los lazos que unen a sus habitantes en comunidad, dando continuidad a una manera de entender la vida basada en el respeto, la solidaridad y la tradición”.

Patrimonio cultural de Bicorp

En esta ocasión, el Museu de Prehistòria, a través de este reconocimiento, pone en valor el compromiso del municipio con la conservación del patrimonio, que se refleja en la creación y mantenimiento del Ecomuseo y de su centro de interpretación, el cual funciona como herramienta clave para su gestión, protección y divulgación. Este espacio se ha consolidado como un centro de referencia comarcal y un recurso esencial para el desarrollo socioeconómico local, convirtiendo cultura y patrimonio en verdaderos motores de progreso.

El reconocimiento también subraya la singularidad del patrimonio bicorino, que incluye el arte rupestre de las Cuevas de la Araña y del conjunto del Barranco Moreno, elementos arqueológicos de relevancia internacional, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, y situados en un entorno natural excepcional.

Asimismo, el museo de la Diputació destaca también la diversidad patrimonial del municipio, que abarca, entre otros bienes, la arquitectura de piedra en seco —el otro elemento declarado Patrimonio Mundial en Bicorp—, el urbanismo andalusí, las singulares casas cueva, la gastronomía tradicional, la artesanía del esparto, la cal y la miel. A ello se suman expresiones culturales como las Fiestas de la Santa Cruz, la pilota valenciana —en la que sus equipos son un referente—, la centenaria Unión Musical La Lira y la jota bicorina, recientemente recuperada.

El área de Cultura de la Diputación, a través del Museu de Prehistòria, mantiene desde hace décadas una colaboración activa con Bicorp en la conservación y difusión de su patrimonio arqueológico, desde las primeras actuaciones de protección en las Cuevas de la Araña, con la instalación de cierres y paneles informativos. Desde 2020, además, presta apoyo económico al ayuntamiento para impulsar actividades culturales y didácticas vinculadas al arte rupestre.