Bocairent presenta su programación Nadal Jove, con actividades para jóvenes hasta el 4 de enero

El Ayuntamiento de Bocairent ha anunciado su programación navideña. Así, desde el consistorio exponen que "la agenda de Bocairent tiene un protagonista destacado en las próximas semanas: la programación Nadal Jove. En concreto, será la décima edición de esta y llenará de actividad la localidad hasta el próximo 4 de enero. La iniciativa de ocio infantil y juvenil está promovida por la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud, con la participación de los consejos locales que agrupan a estas franjas de edad y de varias entidades y empresas del pueblo".

Desde el consistorio exponen que "Nadal Jove arrancará el próximo fin de semana con propuestas infantiles y la llegada de los emisarios reales, pero se intensificará a partir del 20 de diciembre: ese día hay previstos talleres, la inauguración de pista de patinaje, el concierto de la banda joven de la AUMB y una noche de fiesta. Para el 26 de diciembre, hay programado un campeonato deportivo, un ‘escape room’, otras propuestas infantiles, la San Silvestre Solidaria y un viaje a Expojove".

Y añaden que "Fin de año será otra cita importante, puesto que este año se refuerza con un ‘tardeo’ que se sumará a la propuesta del Home dels Nassos y las Campanadas en la plaza del Ayuntamiento. Y para los primeros días de 2026 se han organizado juegos, talleres, sesiones de cine y un espectáculo de magia. Además, durante todo este periodo, los jóvenes entre 18 y 35 años podrán optar a premios específicos por comprar en los establecimientos de la Agrupació de Comerços i Serveis de Bocairent".

Para Sergio Gandia, “es una programación completa, variada y muy interesante, de forma que confiamos que sea del gusto del público a quien se dirige”. El concejal de Infancia, Adolescencia y Juventud destaca: “Con las diez ediciones de Nadal Jove, Bocairent consolida su apuesta por el ocio juvenil y por ofrecer a niñas, niños, adolescentes y jóvenes una agenda específica y atractiva en el pueblo”. Por último, el edil agradece el esfuerzo del personal municipal, las entidades y las empresas implicadas en la programación.