Bocairent presenta su programación Nadal Jove, con actividades para jóvenes hasta el 4 de enero

La programación navideña de Bocairent incluirá propuestas como la llegada de los emisarios reales, un campeonato deportivo, un 'escape room' y un viaje a Expojove, entre otras actividades

Lluis Cebriá

Bocairent

El Ayuntamiento de Bocairent ha anunciado su programación navideña. Así, desde el consistorio exponen que "la agenda de Bocairent tiene un protagonista destacado en las próximas semanas: la programación Nadal Jove. En concreto, será la décima edición de esta y llenará de actividad la localidad hasta el próximo 4 de enero. La iniciativa de ocio infantil y juvenil está promovida por la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud, con la participación de los consejos locales que agrupan a estas franjas de edad y de varias entidades y empresas del pueblo".

Desde el consistorio exponen que "Nadal Jove arrancará el próximo fin de semana con propuestas infantiles y la llegada de los emisarios reales, pero se intensificará a partir del 20 de diciembre: ese día hay previstos talleres, la inauguración de pista de patinaje, el concierto de la banda joven de la AUMB y una noche de fiesta. Para el 26 de diciembre, hay programado un campeonato deportivo, un ‘escape room’, otras propuestas infantiles, la San Silvestre Solidaria y un viaje a Expojove".

Y añaden que "Fin de año será otra cita importante, puesto que este año se refuerza con un ‘tardeo’ que se sumará a la propuesta del Home dels Nassos y las Campanadas en la plaza del Ayuntamiento. Y para los primeros días de 2026 se han organizado juegos, talleres, sesiones de cine y un espectáculo de magia. Además, durante todo este periodo, los jóvenes entre 18 y 35 años podrán optar a premios específicos por comprar en los establecimientos de la Agrupació de Comerços i Serveis de Bocairent".

Para Sergio Gandia, “es una programación completa, variada y muy interesante, de forma que confiamos que sea del gusto del público a quien se dirige”. El concejal de Infancia, Adolescencia y Juventud destaca: “Con las diez ediciones de Nadal Jove, Bocairent consolida su apuesta por el ocio juvenil y por ofrecer a niñas, niños, adolescentes y jóvenes una agenda específica y atractiva en el pueblo”. Por último, el edil agradece el esfuerzo del personal municipal, las entidades y las empresas implicadas en la programación.

