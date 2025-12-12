El Clariano acoge el partido de la jornada con el duelo entre Ontinyent 1931 y Castellonense

Decimocuarta jornada en la Tercera Federación que deja dos duelos muy atractivos por lo que respecta a los equipos de la Vall d’Albaida. Por una parte, medirán sus fuerzas dos de los equipos más en forma de la categoría: Ontinyent 1931 y Castellonense. La jornada se cerrará con el duelo entre La Nucía y el Atzeneta, que se encuentran muy lejos de sus objetivos.

Los duelos para los valldalbaidenses se jugarán en la tarde del domingo. El Ontinyent 1931 recibe en el Clariano, a partir de las 17 horas, al Castellonense. El duelo estará dirigido por Ignacio Sánchez-Ferragut Calvet, asistido en las bandas por Alberto Gascí Gil y Sergiu Ionut Nita. Los de Roberto Bas empezaron mal la temporada, pero el equipo fue capaz de reinventarse y conquistar la pasada semana los puestos de playoff. Los blanc-i-negres, en un partido muy sufrido contra el Atlético Saguntino, consiguieron sumar los tres puntos “in extremis” (0-1). Es un equipo que no conoce la derrota desde la jornada 4, cuando cayó frente al Jove Español (3-1). Los de la capital de la Vall d’Albaida han conseguido un sólido bloque defensivo y una gran eficacia ofensiva.

Visita el feudo ontinyentí el líder de la clasificación, el Castellonense. Los de la Ribera, tras superar las primeras jornadas de liga, en la que estuvieron algo irregulares, han conseguido sumar números de récord con 10 jornadas consecutivas ganando sus partidos. La última victoria fue el pasado fin de semana, con remontada incluida frente al Villarreal “C” (3-2). Para el duelo de este fin de semana, el técnico Iñaki Rodríguez tiene la baja de Carlos Badal, que sufrió una luxación de clavícula en el último encuentro. Un duelo que, por su interés y vistosidad, ha sido declarado como “Día del Club”.

La jornada la cerrará el Atzeneta en su visita a La Nucía. El duelo se jugará en el Camilo Cano a partir de las 18 horas y estará dirigido por Mariano Esteban López, asistido en las bandas por Adrián García Guerrero y Alberto Esteban López. El conjunto taronja afrontará el segundo partido con Luis Navarro al frente del equipo. El nuevo técnico atzenetero se estrenó con derrota el pasado fin de semana frente al Crevillente (0-1). El Atzeneta necesita seguir recuperando efectivos lesionados, como Bilial o Antoni, y que otros recuperen su mejor nivel. Además, el equipo está trabajando para conseguir plasmar las nuevas ideas introducidas por el técnico.

La Nucía, dirigida por Vicente Mir, consiguió la victoria en la última jornada frente al Hércules “B” (1-3). Fue el primer triunfo desde la salida de Berna Ballester. Actualmente, son novenos clasificados con 15 puntos, muy lejos del objetivo que, por presupuesto y ambición, era disputar el liderato liguero. Los nucieros no podrán contar ni con el "Pichu" Atienza ni con Carles Fluixà, sancionados. Además, será el reencuentro para José Ballester y Gorxa, con pasado taronja. Un duelo de necesidad para ambos equipos, que distan mucho de sus objetivos iniciales.