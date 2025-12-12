El dardo de Jorge Rodríguez (Ens Uneix) al PSOE: "Estuvimos en una secta, pero salimos de ella"

En pleno goteo de casos de corrupción y acoso sexual que salpican al PSOE, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha dejado este viernes un recado para su antiguo partido en el marco de su intervención durante el foro Más que Empresas organizado por Levante-EMV en el Museu del Tèxtil de la capital de la Vall d'Albaida.

"Estuvimos en una secta, pero salimos de ella", ha dicho el secretario general de Ens Uneix mientras recordaba su etapa como presidente de la Diputación de Valencia, un cargo que tuvo que abandonar a raíz de una investigación policial y judicial (el caso Alquería) que primero desembocó en su defenestración del Partido Socialista -con José Luis Ábalos entonces como secretario de organización- y que años más tarde terminó con su absolución de todos los cargos.

Rodríguez ha defendido que una fuerza municipalista como Ens Uneix permite "no estar ligado a ninguna estrategia de partido" y tener "absoluta libertad" para "hacer lo que es mejor para tu pueblo sin dar explicaciones a nadie". "Nos sitúa en un momento positivo para traer inversiones y negociar", ha incidido, tras reivindicar la posición de "centralidad política" de su formación y el pacto en la diputación, que ha permitido a Ens Uneix "tener una interlocución muy directa con el Consell".

El alcalde de Ontinyent ha dejado también claro que no comparte las críticas a la legitimidad de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president. "Es diputado y fruto de un proceso democrático en el que salió por las urnas. Ante la situación en la que estábamos, el president (Mazón) tenía dos opciones: activar el proceso electoral o dimitir y dar paso a otro, y las dos son democráticas y legítimas", ha ahondado. "Celebramos que Pérez Llorca sea presidente de la Generalitat: es una persona que ha estudiado en Ontinyent y hemos trabajado conjuntamente con él a lo largo de dos años y medio de legislatura", ha aseverado.

"Somos buena gente y por encima están nuestros pueblos"

"En general siempre hemos estado muy bien tratados por las conselleries y creo que continuaremos estando bien tratados", ha continuado Rodríguez durante un diálogo junto a la vicepresidente de la diputación, Natàlia Enguix, moderado por Silvia Tomàs. El dirigente municipalista ha defendido que su formación siempre va a mantener "un espíritu de diálogo y entendimiento", incluso si en 2027 se produce un cambio de color político en las instituciones. "Nosotros no tenemos problemas con quien no quiera tener problemas con nosotros. Somos buena gente y por encima de nosotros están nuestros pueblos. En mi vida he tenido que pactar muchas veces, he gobernado y sé lo que significa hacer cesiones. La vida es pacto, acuerdo", ha sentenciado Rodríguez.

Entre otros asuntos debatidos durante el foro comarcal de la Vall d'Albaida, el alcalde de Ontinyent también ha puesto el foco en la nueva facultad de Veterinaria -la primera pública de la Comunitat Valenciana- y en el campus universitario de Ontinyent como "el elemento más transformador de la ciudad", puesto que le permite diferenciarse de otras. "Estamos en un territorio donde tenemos oportunidad de generar y retener talento y este es también el ascensor social más importante que existe. La apuesta por la unviersidad siempre ha sido firme y compartida", ha zanjado Rodríguez.