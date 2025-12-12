L'Alcúdia de Crespins recurre a un procedimiento negociado para no perder la ayuda del Ivace

Las subvenciones que reciben los ayuntamientos de otras administraciones supone una importante inyección económica para materializar obras y proyectos clave para su desarrollo, pero, a veces, estas ayudas también suponen un “problema”, ante las condiciones que se fijan para transferirlas, como son los apretados plazos de ejecución para ejecutar los trabajos.

Es lo que le ha ocurrido a l’Alcúdia de Crespins, que ha recibido una ayuda del Ivace (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), dependiente de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, para desplegar obras de mejora y modernización del polígono industrial El Canari, una actuación presupuestada en 275.270 euros. La convocatoria de ayudas en la que resultó beneficiada l’Alcúdia de Crespins marcaba que las entidades beneficiarias tenían que justificar una parte de la inversión ejecutada en el polígono antes del 31 de diciembre de este 2025.

A 20 días de agotarse este plazo, el Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins negocia con varias empresas la adjudicación de la obra, después de que la licitación inicial se declarara desierta tras no concurrir ninguna empresa. La regidora de Urbanismo, Noemi González, explica a Levante-EMV que, tras declararse desierto el concurso, el consistorio ha recurrido al proceso negociado sin publicidad que se puede llevar a cabo en estos casos, en el que se invita a tres o más empresas a que presenten ofertas para realizar la actuación.

González señala que este miércoles pasado tuvo lugar una primera reunión con las empresas invitadas y que “en breve resolveremos el proceso para poder cumplir lo que marca el Ivace. Confiamos en que llegaremos a tiempo”, expresaba la regidora, que indicaba que el plazo de ejecución de la obra es de 45 días y que, tras adjudicarse, podrían materializar una parte de la actuación antes de acabar este año. Noemi González afirmaba sobre la falta de concurrentes a la licitación que “es algo que le ha pasado a otras localidades. No sabemos si es por la dana, porque hay muchas empresas trabajando en esos municipios, pero con el proceso negociado sin publicidad adjudicaremos en breve la obra”, aseguraba.

Obras previstas

La actuación en el polígono industrial El Canari contempla obras de mejora viaria, creación de una zona verde y la dotación de un nuevo estacionamiento en el área industrial, entre otros trabajos. La zona verde se creará en un solar abandonado y sin uso actualmente, ubicado en la calle de la Costera donde se ejecutarán pequeñas islas vegetadas con la plantación de árboles y arbustos, y se creará una red de riego automática conectada a la red pública, señala la memoria del proyecto.

La zona de aparcamiento se habilitará en una parcela próxima a la zona verde que se creará, en una zona de fácil accesibilidad, apunta la regidora de Urbanismo, que explica que esta parcela está en una cota más elevada y con desnivel, que los trabajos previstos permitirán corregir para crear una superficie plana para el estacionamiento de los vehículos. El parking también se dotará de una estación de recarga de vehículos eléctricos.

Las obras en el polígono El Canari también incluyen la repavimentación de viales y la adecuación de una glorieta que presentar actualmente un mal estado de conservación, ya que su interior no está pavimentado y la vegetación crece sin control, señala la memoria del proyecto. Además, se ejecutarán trabajos de mejora de la iluminación.

La concejala de Urbanismo, Noemi González, afirma que esta actuación persigue “adecuar el polígono para mejorar las condiciones para las empresas y los usuarios” del área industrial. La actuación dará continuidad a otras ejecutadas en el mismo polígono con otras ayudas del Ivace de convocatorias anteriores.