Un Mural de la Diversidad abre la II Fira de Nadal de Alfarrasí

Alfarrasí tiene previsto celebrar este fin de semana la II Fira de Nadal, como escenario principal de salida de los actos navideños. La II Fira de Nadal se iniciará con la exposición de un ‘Mural de la Diversitat’, que será el toque de salida de la feria. Con todo, se ha llevado a cabo una amplia programación de actividades, que está previsto llevar a cabo si la previsión meteorológica lo permite.

Desde la Biblioteca Municipal, que el próximo año 2026 celebrará su veinticinco aniversario, se han organizado actividades como el Contacontes "Elfino El Elfo Inventor", junto a un concurso de jerséis navideños, en el que se premiará el más colorido, hortera o feo del año. También se celebrará un taller literario. Del mismo modo, tendrá lugar la caminata ‘Ruta dels Ponts’, habrá juegos Jocs Gegants de Fusta, así como Recollida Solidària d’Aliments.

La II Fira de Nadal de Alfarrasí también incluye en su programación una actividad en la que se podrá decorar un saquet nadalenc, a cargo de la asociación TEA Abre tus Ojos. También habrá taller de cupcake y juegos de gigantes de madera, pinta-cara y visita de Papa Noel, a quien los más pequeños le podrán entregar la carta con todos sus deseos. Del mismo modo, se celebrará una comida de sobaquillo que estará amenizada por el grupo musical Sin Rastro. Desde la organización de la Fira de Nadal de Alfarrasí han animado a todos los habitantes de los pueblos vecinos a que participen con mucha alegría e ilusión de esta feria que sirve como pistoletazo de salida para dar comienzo a la navidad en Alfarrasí.