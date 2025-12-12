El Olímpic visita al colista Mutxamel con la vista puesta en lograr los tres puntos

Nuevo partido de liga para el CD Olímpic este sábado en Mutxamel, a las 17:15 horas. En el capítulo de novedades, el entrenador del equipo de Xàtiva, José Manuel Rueda, ha explicado que “Nico Cabanes ha entrenado con normalidad”, y que “Migue Aracil también ha hecho el entrenamiento prácticamente completo”. Preguntado por la posibilidad de forzar a jugadores para completar la convocatoria, el técnico ha señalado que “de aquí al sábado pueden pasar mil historias” y ha añadido que “si tienen que venir a completar la plantilla o el equipo para ir cogiendo minutos van a tener que hacerlo”. En ese sentido, ha apuntado que “seguramente alguno tenga que venir a ayudar”, en función de “la posición que haga falta” y de “lo que requiera también el partido”.

Rueda también ha repasado su análisis del último encuentro, con un empate "in extremis" ante el Calpe, en el que ha admitido que ha sido “crítico con ellos y crítico conmigo mismo, porque al final esto es todo en conjunto”. Ha explicado que, tras enfriar el análisis, “el martes la cabeza estaba un poco más fría” y que, al revisar el partido, ha transmitido al vestuario que “incluso jugando mal o muy mal como la primera parte se hizo, el equipo lo crea en muchas ocasiones”. Por ello, ha insistido en que “con un mínimo que se pongan las cosas en práctica, con actitud y con personalidad, aún se puede mejorar mucho más”.

El técnico también ha descartado que la plantilla haya estado pensando en el compromiso copero del miércoles: “No, ahora mismo no”, y ha justificado que “todavía quedan cinco o seis días para ese partido” y que “lo más importante ahora mismo es el sábado”. Su objetivo, ha dicho, pasa por “coger los tres puntos y venirnos con otra victoria fuera de casa”.

En lo que se refiere al campo y al estilo del Mutxamel, Rueda ha señalado que no ha estado “nunca” allí, pero ha explicado que, por lo visto, “es un campo que al final se nos va a poner complicado”. Describe al rival como un equipo que “aprieta también bastante la presión” y “muy dinámico”, y ha reiterado que “todo depende de nosotros”. En esa línea, ha avisado de la importancia de evitar desconexiones: “Lo que no podemos hacer es que esa desconexión la tengamos nosotros”. También ha señalado que el Mutxamel ha generado ocasiones claras “en transiciones ofensivas”, “en despistes” y “en algún pase erróneo”, concluyendo: “Ahí sí son peligrosos”.

Benigànim y l’Olleria

El Benigànim tratará de dar continuidad a la racha positiva de las últimas jornadas y sumar la cuarta victoria consecutiva. No lo tendrá fácil, enfrente estará el Eldense B, tercer clasificado, que también buscará un triunfo que lo mantenga en las posiciones de privilegio. El partido en el campo viejo del Pepico Amat de la localidad alicantina se disputará este sábado a las 18:30 horas.

L’Olleria, por su parte, jugará domingo, en casa. A las 16:30 horas recibirá al CD Thader, un rival directo, con un punto menos que los de la Vall d’Albaida, que buscarán sumar los tres puntos con un triunfo que haga olvidar la derrota de la pasada jornada ante el Torrevieja.