Ontinyent organiza una visita guiada a la exposición "Tráfico de Modas" en el Museo Textil

El Museo del Textil de la Comunidad Valenciana, ubicado en Ontinyent, acogerá el próximo miércoles 17 de diciembre a las 11:00 horas una visita guiada a la exposición “Tráfico de Modas (1980-1992). Arrebato, juego y familia”, recientemente inaugurada en la sala expositiva del museo. La muestra, organizada por la Universitat de València a través del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad y con la colaboración del Arxiu Valencià del Disseny, el Ayuntamiento de Ontinyent y la Diputació de València, expone todo tipo de materiales vinculados a una de las firmas más emblemáticas de la década de los 80.

“Tráfico de Modas (1980-1992). Arrebato, juego y familia”, reúne algunas de las piezas más icónicas de la marca junto a esbozos originales, fotografías de desfiles, retratos familiares, material gráfico y audiovisual. También incluye una selección de patrones con los estampados que marcaron la identidad visual del colectivo, camisetas originales y videos documentales que recogen momentos históricos de sus desfiles en Cibeles. Todo esto se dispone en un recorrido circular que guía al visitante de manera cronológica por la historia de Tráfico de Modas, desde sus inicios familiares hasta su cierre en 1992.

La regidora de Turismo y Museos, Mª José Alhambra, explicaba que “las colecciones de ropa de Tráfico de Modas supusieron una ruptura con las décadas anteriores. Sus colecciones, siempre confeccionadas en España, jugaban con símbolos culturales, visuales y referencias contemporáneas, un momento de eclosión del color pensando en una generación que quería diferenciarse de épocas pasadas. Como ya se ha dicho desde el equipo comisarial, formado por Esther González Gea, Pedrín Errando y María José Villalonga, esta exposición demuestra que la moda no es solo ropa, es un proceso cultural y creativo que deja huella en la sociedad. El próximo miércoles tendremos a miembros de este equipo de nuevo en Ontinyent para dirigir una visita guiada que permitirá a las personas asistentes disfrutar todavía más si cabe esta muestra”, manifestaba la regidora.

Mª José Alhambra destacaba “la consolidación en muy poco de tiempo del Museo del Textil como un espacio cultural de referencia a nivel incluso autonómico, como demuestra la cantidad de visitas otras localidades recibidas en las dos grandes muestras que hemos acogido, ‘Pintar frente a todo’, dedicada a Manuela Ballester, que recibió más de 5.500 visitantes, y ‘Origen y Metamorfosis’ del artista Dulk con más de 11.000 visitas. Animamos a la ciudadanía a visitarnos y disfrutar de esta muestra que se podrá visitar hasta el 1 de marzo de 2026”, recordaba.