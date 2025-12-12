Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSPV se persona en la causa por las pintadas que alentaban a 'matar socialistas' en Ontinyent

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, asegura que “los socialistas siempre estaremos en la defensa del Estado de derecho e iremos contra quienes impulsan mensajes de odio"

La pintada denunciada por el PSPV en Ontinyent.

La pintada denunciada por el PSPV en Ontinyent. / PSPV

El PSPV-PSOE ha anunciado este jueves su personación en la causa que investiga las pintadas que alentaban a ‘matar socialistas’ que se produjeron en el mes de agosto en el municipio de Ontinyent. Así lo ha trasladado este viernes el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, quien ha explicado que “el juzgado ya ha abierto diligencias sobre este caso y hay tres personas detenidas por unas pintadas xénofobas, racistas y violentas”.

En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que “los socialistas siempre estaremos en la defensa del Estado de derecho e iremos contra quienes impulsan mensajes de odio” y ha criticado que el alcalde de Ontinyent, "que se dice progresista, no haya tomado ninguna medida”. Además, ha insistido en que “tenemos el compromiso de perseguir estas actitudes de odio y defender a todos los ciudadanos progresistas que con hechos como estas pintadas se sintieron atacados”.

Finalmente, los socialistas valencianos han defendido que “cualquier administración tiene la obligación de situarse del lado de la legalidad y el ayuntamiento de Ontinyent no lo ha hecho”. “No se entiende que un partido que se dice progresista esté siendo equidistante y se niegue a sumarse en las diligencias que se están investigando en el juzgado”, ha zanjado.

