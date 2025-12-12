Vallada, el pueblo más endeudado, cierra 2024 con superávit tras una gestión financiera "responsable"

Vallada, el pueblo más endeudado de la Comunitat Valenciana, soltó cierto "lastre" en 2024 y cerró el ejercicio con un superávit de 169.223,70 euros, según las cuentas defendidas por el consistorio. Así, fuentes municipales comentaron que "el actual equipo de gobierno después de iniciar una etapa marcada por la responsabilidad y la necesidad de encauzar una deuda heredada de 28 millones de euros, hace balance de un periodo en el que la estabilidad financiera y las inversiones estratégicas han convivido con una planificación rigurosa y una gestión prudente".

Según defienden, la localidad de la Costera cerró el ejercicio 2024 con un resultado presupuestario positivo de 169.223,70 €, "un dato que confirma la tendencia de mejora en las cuentas municipales". Y añaden que "la cuota destinada a amortización e intereses de la deuda ascendió a 659.571,07 €, de los cuales 162.851,65 € proceden de la subvención autonómica para municipios endeudados". También argumentan que "el remanente de tesorería alcanzó los 762.018,71 €, superando el del año anterior pese a haber cubierto con fondos propios 496.719,49 € del préstamo ICO".

"Estos resultados, no solo refuerzan la estabilidad económica, sino que permiten mirar al futuro con un margen prudente pero efectivo para continuar impulsando actuaciones necesarias para Vallada", confirman.

También recuerdan que "en mayo de 2025, el Ayuntamiento se adhirió al último acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que exime al municipio del pago de la cuota extraordinaria de deuda durante este ejercicio y amplía en 10 años el plazo de amortización".

Y comentan que dicho movimiento "ha permitido reorganizar el presupuesto previsto para deuda (447.412,30 €) y destinarlo de manera equilibrada":

- 180.000 € a la renovación del campo de fútbol (césped, iluminación y mejoras de uso).

- 83.898,30 € a amortización anticipada ya realizada en abril gracias a la subvención para municipios endeudados.

- 180.000 € a amortización anticipada programada para diciembre.

"A lo largo de 2025, Vallada está viviendo un proceso de renovación progresiva que se refleja en distintos espacios del municipio. Uno de los proyectos más visibles es la transformación de la piscina municipal, donde se ha llevado a cabo mejoras para hacerla más accesible, cómoda y eficiente, con la instalación de césped y la adecuación del vaso", siguen defendiendo desde el actual equipo de gobierno de Vallada.

Y también declaran que "el Ayuntamiento también ha impulsado la reurbanización de varias calles del casco urbano —Pare Presentat, Sant Vicent y Sant Ramon— con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad y la imagen del entorno. En paralelo, se ha finalizado la reforma del Antic Ajuntament: tras una primera fase subvencionada, el consistorio ha completado la intervención con fondos propios y la colaboración de un taller de empleo de Labora , para recuperar plenamente este espacio tan significativo para el municipio".

"Las actuaciones incluyen también la climatización y ampliación de las instalaciones deportivas, así como la puesta en marcha de la depuradora del polígono del sector C, acompañada de la limpieza e impermeabilización del depósito municipal de agua para mejorar la eficiencia del servicio. A ello se suma la renovación de tres parques infantiles, que se prevé iniciar y terminar dentro del mes de diciembre, y la adecuación de las pistas del polideportivo para convertirlas en un espacio multiusos que amplíe las opciones de ocio y práctica deportiva", prosiguen las mismas fuentes.

"Junto a estas inversiones, una de las actuaciones más esperadas por los vecinos es la renovación del césped del campo de fútbol, que permitirá mejorar las condiciones de uso y la calidad de las instalaciones. Paralelamente a la recuperación económica, el Ayuntamiento continúa trabajando de manera constante, en la reactivación del parque tecnológico ValPark", exponen.

Sobre la apuesta de reactivación de Valpark, añaden que "durante estos meses se han impulsado mejoras técnicas con trámites de actualización para facilitar la llegada de empresas. El consistorio prepara además nuevas líneas de apoyo y actuaciones de adecuación que contribuyan a que el área industrial se convierta en un espacio atractivo y competitivo para la implantación de actividad económica".

La alcaldesa María José Tortosa comentó que "hemos vivido un periodo complejo, pero nuestra prioridad siempre ha sido garantizar estabilidad y futuro para Vallada”, afirma la alcaldesa. “Los números avalan el esfuerzo, pero lo más importante es que todo ello se traduzca en mejoras reales para nuestros vecinos y en oportunidades de crecimiento para el municipio”, prosigue la primera edil.

Sobre el proyecto de ValPark, Tortosa señala que "estamos avanzando paso a paso, con trabajo y constancia. El objetivo es crear las condiciones necesarias para que Vallada sea un lugar atractivo para empresas, y estamos preparando las herramientas para conseguirlo”.