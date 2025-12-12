Xàtiva invertirá 40.000 euros en la segunda fase de mejora del Paraje Natural Municipal de la Cova Negra

El Ayuntamiento de Xàtiva ha obtenido una subvención de 40.000 euros destinada a desarrollar la segunda fase del proyecto de mantenimiento, adecuación y mejora del Paraje Natural Municipal de la Cova Negra. Esta aportación, sufragada por la Diputación de Valencia, "consolida la línea de inversión que el consistorio está impulsando para reforzar la conservación, el uso público y la puesta en valor de uno de los espacios naturales más emblemáticos del municipio", según destacan desde el consistorio.

Las mismas fuentes municipales añaden que "el proyecto, que se ejecutará durante los próximos meses, contempla actuaciones de mejora de la traza y del firme de los senderos, la adecuación de la vegetación lateral, así como la instalación de nueva señalización horizontal y vertical para incrementar la seguridad y facilitar la orientación de las personas visitantes. También se renovarán elementos destinados a la práctica de actividades deportivas al aire libre y al uso familiar, reforzando el carácter recreativo y educativo del paraje.

La concejala de Medio Ambiente, Susanna Gomar, ha destacado que "esta subvención reconoce por segundo año consecutivo el trabajo que se está realizando desde la concejalía para la protección y mejora de nuestro entorno natural”. Gomar ha añadido que “es un orgullo poder seguir revitalizando la Cova Negra, una zona tan querida e identitaria para la ciudadanía de Xàtiva, y avanzar hacia un modelo de gestión que combine sostenibilidad, accesibilidad y respeto por el patrimonio”.

Según los últimos datos del Consejo Superior de Deportes, el senderismo y el montañismo continúan situándose entre las actividades deportivas más practicadas a escala estatal. En este contexto, el Ayuntamiento subraya que "la mejora y homologación de la red de senderos contribuye tanto a la preservación del paraje como a la atracción de visitantes interesados en un turismo ambiental responsable".

"El consistorio consolida su compromiso con el medio natural invirtiendo en la Cova Negra, fortaleciendo su gestión y mantenimiento, y potenciándola como un espacio de referencia para el ocio saludable, la educación ambiental y el respeto al entorno", apostillan las mismas fuentes.