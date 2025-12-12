Xàtiva renovará la red de agua en Pintor Rusiñol ante el elevado número de fugas

El Ayuntamiento de Xàtiva ha licitado por 80.077 euros las obras de renovación de la red de distribución de agua potable en la calle Pintor Rusiñol, situada en el casco antiguo de la ciudad. El objetivo de los trabajos, según expone el proyecto, pasa por mejorar la conectividad de la red mallada y el rendimiento volumétrico de este sector, minimizando el consumo no registrado y las fugas.

La memoria diseñada por el ingeniero técnico municipal de obras públicas indica que, salvo en pequeños tramos no representativos en el casco antiguo en los que el material utilizado es de fundición, el resto de la red de distribución está construida con tuberías de fibrocemento y de polietileno. Este último es el elemento existente en las conducciones principales de la zona de actuación de Pintor Rusiñol, que son relativamente recientes, puesto que cuentan con una antigüedad media de 15 años.

A pesar de no haber alcanzado el final de su vida útil, estas conducciones vienen presentando "un elevado número de fugas durante su periodo de servicio", que han causado "graves perjuicios en las viviendas colindantes y una elevada carga de trabajo del Servicio de Aguas Potables". De ahí que resulte "imperativo" la total sustitución de las tuberías.

La actuación licitada por el consistorio consiste en la instalación de sendas conducciones de fundición dúctil, además de sus elementos complementarios con trazado por la calzada y las aceras. También se procederá a sustituir la totalidad de las acometidas existentes en la zona de intervención y a la instalación de válvulas de seccionamiento.

El plazo de ejecución de las obras se estima en dos meses desde su inicio.

Dos empresas optan a las obras del Attilio

Por otra parte, el Ayuntamiento de Xàtiva ha recibido dos ofertas de empresas para ejecutar las obras de rehabilitación del colegio público Attilio Bruschetti al cierre del plazo determinado en el procedimiento negociado sin publicidad activado para desatascar esta importante actuación financiada con el Pla Edificant y cumplir los plazos fijados por la Conselleria de Educación.

La primera licitación por concurrencia abierta quedó desierta, por lo que el consistorio optó por invitar a seis constructoras para que presentaran propuestas a través de un proceso exprés que reduce trámites y permite la adjudicación directa a la oferta más económica, evaluando las posibles mejoras planteadas.