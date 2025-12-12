Xàtiva renuncia a la ayuda de 2,5 millones de la UE para reformar el ayuntamiento al no llegar a tiempo para ejecutarla

El Ayuntamiento de Xàtiva ha decidido renunciar a la subvención del programa PIREP de 2,58 millones de euros para reformar el edificio consistorial al no poder llegar a tiempo para ejecutar la obra en el plazo marcado, el próximo 31 de marzo. Desde el ayuntamiento exponen que la renuncia se ha decidido, después de un análisis exhaustivo de la situación actual del proyecto y de los plazos establecidos por el Gobierno, que no han sido ampliados a pesar de la complejidad de la actuación prevista. La decisión se ha adoptado "con responsabilidad y pensando en el interés general, ya que en este momento el municipio debe centrar sus esfuerzos en otros proyectos estratégicos como el Pla Edificant, el Plan Convivint o el desbloqueo del Pla de la Mesquita, todos ellos esenciales para el desarrollo presente y futuro de la ciudad", afirman fuentes municipales.

Desde el gobierno municipal han explicado a Levante-EMV que la Unión Europea exigía que la actuación “esté acabada y pagada el próximo 31 de marzo. Es imposible llegar a tiempo, con una obra que tiene un plazo de ejecución de 9 meses, que podrían alargarse por las condiciones de la actuación”. El ayuntamiento había completado el proceso para adjudicar la obra, que ya tenía una empresa encargada para llevar a cabo la rehabilitación del ayuntamiento, aunque las mismas fuentes aseguran que “no se ha llegado a firmar el contrato” con la mercantil.

En un comunicado, el gobierno local explica que la evaluación técnica ha certificado que la ejecución del proyecto comportaba "dificultades relevantes", entre ellas el cierre completo del edificio municipal y el traslado temporal de más de 150 trabajadores y de los servicios que se prestan, "un proceso complejo, costoso y que requeriría una planificación mucho más amplia que la permitida por los plazos actuales". Además, en caso de continuar adelante con las obras, el ayuntamiento "corría el riesgo" de tener que asumir un gasto de hasta 3,5 millones de euros en caso de incumplimiento de los plazos fijados, una hipótesis que el gobierno municipal considera inasumible y contraria a una gestión económica prudente.

El gobierno municipal había contemplado reubicar al personal que trabaja en el ayuntamiento en otros edificios municipales, como la Casa del Cigroner, la Casa de la Cultura o el Conservatorio de Música, mientras que para los trabajadores del servicio de atención pública, como el Registro o la atención a la ciudadanía se buscaba un local para su traslado. Un inmueble con un alquiler mensual sobre los 2.226 euros, tras convocarse el concurso para alquilar un local con un importe de 33.396 euros para un año, tal como avanzó Levante-EMV. Un alquiler que finalmente no será necesario.

La falta de tiempo para cumplir las exigencias de los fondos europeos de finalizar la obra en marzo de 2026 ha llevado al Ayuntamiento de Xàtiva a desistir de esta ayuda. El gobierno municipal había tratado de negociar una prórroga o aplazamiento con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que gestiona estos fondos en el marco del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), pero el organismo estatal respondió que el plazo no era modificable, ya que está fijado por la Decisión de Ejecución del Consejo de la Unión Europea que regula la asignación y el uso de los fondos Next Generation.

El PP: "Un desastre más"

El PP ya alertó semanas atrás de la posibilidad de perder esta ayuda para la reforma del ayuntamiento. El portavoz popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, exponía la “situación de riesgo real” de perder la subvención y criticaba la "falta de planificación del gobierno municipal de Roger Cerdà”. “El ayuntamiento conocía perfectamente los plazos desde hace más de dos años”, reprochaba el dirigente popular. Sanchis, tras conocerse la renuncia, ha manifestado que es "un desastre más, una pérdida más. No es un caso aislado, son el gobierno de la foto y el vídeo,y de no hacer nada". El portavoz del PP censura que "lo padecen los vecinos de Xàtiva. 3 millones de euros que pierde", y pide la dimisión del alcalde.

Con la renuncia a la ayuda europea, el Ayuntamiento de Xàtiva "recuperará" los 750.000 euros correspondientes al IVA de la actuación, que habían sido ya comprometidos, lo que permitirá destinarlos a "otras inversiones necesarias para la ciudad", señalan. Entre las opciones que se barajan, se encuentra la de asumir la inversión de la IX fase del Puig con recursos propios, acciones de promoción económica o la ejecución de la renovación de las ventanas del ayuntamiento para mejorar la eficiencia energética del edificio (acción incluida en el proyecto contemplado en el PIREP).

El Ayuntamiento de Xàtiva reafirma de este modo su "compromiso con una gestión responsable, centrada en garantizar la estabilidad económica, priorizar las necesidades reales del municipio y asegurar que cada proyecto se desarrolle en el momento y en las condiciones adecuadas", concluyen.