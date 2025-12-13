La Mancomunitat de la Costera-Canal iniciará en mayo la recogida de basura "puerta a puerta" en 15 municipios

La Mancomunitat de la Costera-Canal prevé comenzar a implantar el nuevo modelo de recogida de la basura «puerta a puerta» a partir de mayo de 2026 en los 15 municipios que están adheridos al servicio (Barxeta, Cerdà, Enguera, El Genovés, la Granja de la Costera, Llocnou, Llanera, la Llosa de Ranes, Moixent, Montesa, Novetlè, Rotglà, Torrella, Vallada y Vallés). Este es al menos el escenario con el que se trabaja desde la entidad. Su presidente, José Luis Gijón, ha anunciado que, a partir de enero, el organismo iniciará una intensa campaña de concienciación vecinal pueblo a pueblo.

El dirigente comarcal ha hecho un llamamiento a la calma ante las dudas y preocupaciones que suscita entre la población el nuevo sistema. «Vamos a trabajar con la gente para que en estos cinco meses que quedan estemos todos concienciados y tengamos claro qué hacer y cómo». El proyecto contempla la introducción de un nuevo formato de cubo de basura que servirá para recoger la parte orgánica de los residuos que se generen en cada domicilio. «Habrá unos días que se sacará esta fracción a la calle y otros días el resto», incide Gijón en otro de los vídeos que ha ido difundiendo la Mancomunitat en las últimas semanas para preparar el terreno a los ciudadanos.

Otro de los principales inconvenientes que trasladan los vecinos por la medida es el coste. La ordenanza fiscal aprobada por la entidad supramunicipal estima en torno a los 100 euros el precio medio que tendrán que abonar los hogares por el nuevo servicio a partir de este 2026 (un 70% menos en los diseminados). El presidente de la Mancomunitat, sin embargo, recalca que se ha creado una herramienta que permite aplicar bonificaciones para reducir el recibo. Además, cada ayuntamiento también tiene la posibilidad de introducir directamente sus propias rebajas a través de campañas o incentivando a la gente que participa en programas de reciclaje. Según Gijón, con estas vías «se puede, incluso, llegar a hacer que la tasa actual sea mayor que la que paguemos en un futuro». «Lo que hay que hacer es concienciar entre todos y todas. Este sistema (el puerta a puerta) es el más justo, porque es aquel que va a hacer que quien genera más tenga que pagar más. Estamos convencidos de que va a funcionar bien», incide Gijón, que subraya que la Mancomunitat está «abierta para escuchar y resolver todas las dudas».

Anna cuestiona el modelo en la Canal

En la Mancomunidad de la Canal de Navarrés, el Ayuntamiento de Anna (que actualmente ostenta la presidencia del organismo) ha mostrado su disconformidad con el modelo puerta a puerta que también se va a implantar en 2026 en esta comarca tras ser refrendado por la mayoría de municipios de la entidad en 2021 para cumplir los objetivos de reciclaje que marca la Unión Europea. Según el equipo de gobierno del PP, «existen opciones más económicas y adecuadas». "No obstante, por pertenecer a la Mancomunidad, nos vemos obligados a acatar la decisión adoptada en su momento. Aún así, este ayuntamiento seguirá defendiendo y trabajando por un modelo de gestión de residuos distinto y mejor adaptado a las necesidades de Anna", ha incidido en un comunicado emitido a la población el consistorio.

El PSOE de Anna, por su parte, ha cuestionado estas críticas al considerar que la "presidencia (de la Mancomunidad) tiene el deber de gestionar las discrepancias internamente y proyectar una imagen de consenso y solidez hacia el exterior. Al no hacerlo, se socava la legitimidad de la Mancomunidad justo en un momento crucial donde se deben tomar decisiones complejas y unitarias, como la implementación de la nueva gestión de residuos". "El sistema de recogida de residuos Puerta a Puerta (PaP) ofrece una serie de ventajas fundamentales para la sostenibilidad comarcal. En primer lugar, su principal fortaleza es el aumento drástico de la tasa de reciclaje, ya que los municipios que lo implementan consiguen superar con frecuencia el 70% de recogida selectiva", recalcan los socialistas en una publicación en redes reciente.