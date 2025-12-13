Punts de vista
La salut universal trontolla
«La probabilitat que el futur hospital de la Vall d’Albaida tinga dificultats per a cobrir les places és molt alta. Calen incentius. I s’hauria d’ampliar el Lluís Alcanyís»
Ximo Corts
Els cinquanta anys de la mort de Franco s’han endut totes les primeres planes dels mitjans de comunicació, però altre aniversari ha passat quasi desapercebut. Enguany ha fet vint-i-cinc anys de l’assassinat d’Ernest Lluch. El mataren el 21 de novembre de 2000 al garatge del seu domicili barcelonès. El crim fou reivindicat pel denominat Comando Barcelona d’ETA, format per tres membres. Els nostàlgics del franquisme exalcen l’«obra» del dictador. Diuen, per exemple, que Franco va crear el sistema universal de salut. ¡No! Sent ministre del primer govern socialista, Ernest Lluch va posar les bases legals per a la universalització de l’atenció sanitària amb la Llei General de Sanitat de 1986. El principi de salut universal garanteix que totes les persones han de tenir accés als serveis sanitaris de prevenció, tractament de malalties i rehabilitació sense patir discriminacions per motius econòmics o socials. Lluch aspirava a uns serveis sanitaris públics de qualitat per a tothom. Diferents organismes internacionals, com ara l’OMS, vindiquen que el de la salut ha de ser un dret humà fonamental i un dels objectius de desenvolupament sostenible.
En altres ocasions ja he parlat de les vinculacions de Lluch amb Xàtiva. Durant la Transició, va visitar la nostra ciutat almenys dues vegades. En 1976, participà en unes xerrades celebrades al Comerç per a commemorar la mort de Jaume I. Vaig compartir estrada amb ell. També participà en una taula redona sobre l’autonomia. En octubre de 1984, sent ministre de Sanitat i Consum, Ernest vingué a inaugurar l’hospital Lluís Alcanyís, com recorda una placa situada a l’entrada. Han passat quaranta anys i la instal·lació hospitalària ha envellit per manca de manteniment i d’inversions importants. Ernest ja no viu per a veure la deriva presa per la sanitat pública que ell va impulsar. Les autonomies governades pel PP aposten per externalitzar i concertar els serveis públics de salut amb empreses privades. Però l’estratègia neoliberal provoca unes llistes d’espera interminables per a consultes i intervencions mèdiques, i víctimes específiques (7291 morts a les residències de Madrid durant la pandèmia, fallades en la prevenció del càncer de mama...).
Es retallen inversions en serveis públics per tal que no funcionen i la gent es veja empentada cap al sector privat. Però les suposicions sobre pràctiques rebutjables realitzades per empreses s’han vist confirmades per l’escàndol de l’hospital de Torrejón. Algú pensarà que certes coses només passen a terres llunyanes, però també sovintegen a casa. El conseller de Sanitat admeté un retard d’entre dos i tres anys en la realització de mamografies a 150.000 dones. Amigues i familiars meues, molt pròximes, han estat afectades; se’ls havia d’haver realitzat la mamografia en 2024 i van rebre l’avís enguany. Al centre d’atenció primària d’Ausiàs March, les esperes per a cites telefòniques o presencials són llarguíssimes. Els metges de família deuen tenir ordres de derivar el mínim de pacients als especialistes. (Algunes persones perden la paciència i acaben acudint a consultes privades.) L’ambulatori pateix una manca crònica de pediatres. Per tant, cal habilitar metges de família. Al Lluís Alcanyís i l’hospital d’Ontinyent també hi ha múltiples dificultats.
Aquestes planes informaren l’octubre passat del dèficit, a tota l’àrea Xàtiva-Ontinyent, de tècnics per al diagnòstic amb imatge. I escassegen especialistes. De moment, el problema és apressant a Ontinyent, però la conselleria ha reconegut que acabarà declarant tot el departament àrea de difícil cobertura. La falta de plantilla té una possible explicació. Molts metges que viuen fora de les nostres comarques aspiren a treballar al Cap i Casal. Abans de demanar destinació al nostre departament, estudien les comunicacions. Xàtiva està ben connectada amb València per tren i autovia, cosa que permet l’anada i la tornada en un dia entre casa i el treball. La connexió amb Ontinyent és més limitada. La probabilitat que el futur hospital de referència a la Vall d’Albaida tinga prou dificultats per a cobrir les places, de medicina i d’infermeria, és molt alta. Per tant, calen incentius. I s’hauria d’ampliar el Lluís Alcanyís. La saturació provocada per la grip és una nova advertència. Aturar el declivi dels serveis públics concerneix tota la ciutadania. Al cap i a la fi, la privatització es produeix perquè compta amb l’aval d’un nombre significatiu de votants.
