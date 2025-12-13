La Vall d’Albaida reclama conexiones adecuadas a su vigor empresarial tras décadas de resiliencia

A pesar de sufrir las incomodidades derivadas de unas deficientes infraestructuras de comunicación que históricamente han condenado a la comarca al aislamiento (o precisamente por eso), el tejido productivo de la Vall d’Albaida está acostumbrado a reponerse de las adversidades y a salir fortalecido de las crisis. Los últimos datos socioeconómicos del territorio reflejan una evolución positiva —con los principales indicadores empresariales al alza— que invita al optimismo, pero todavía queda mucho potencial por exprimir.

Con la premisa de tomar el pulso del momento actual en el territorio, Levante-EMV cerró este viernes en Ontinyent una nueva edición del Foro Más que Empresas, un ciclo de encuentros que cuenta con el impulso de la Vicepresidencia Primera de la Diputació de València, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) e Hidraqua, y que ha recorrido las comarcas en la que este diario tiene presencia. En su discurso de bienvenida, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, puso el foco en la capacidad de superación y reinvención y en la vocación emprendedora de una comarca que siempre ha tenido que saber sacarse «las castañas del fuego». «Tenemos que sentirnos orgullosos, porque hemos sabido reconvertirnos, de una economía de monocultivo textil a otra mucho más amplia, con más actores y más complejidad», incidió.

La primera mesa de debate de la jornada reunió a Javier Cabedo, vicepresidente de la CEV; Soraya Calatrava, responsable del sector textil en Caixa Popular; Francisco Bartual, director territorial de la provincia de Valencia del grupo Veolia; Ismael Sanvíctor, presidente de la Mancomunitat de la Val d’Albaida; Pepe Serna, presidente de la patronal textil Ateval y Ramón Vidal, alcalde de l’Olleria. Este último coincidió en el diagnóstico de que la Vall d’Albaida vive «un momento muy bueno», aunque llamó a abordar algunos de los aspectos en los que la comarca necesita mejorar, como la digitalización, el refuerzo del modelo industrial o la mejora de las conexiones ferroviarias y viarias. También señaló la necesidad de avanzar hacia un turismo sostenible, desestacionalizado, dinámico y cohesionado que involucre a los 34 municipios de la demarcación.

El presidente de Ateval reivindica un gran polo industrial para atraer inversiones

Vidal pidió más ayuda a la Administración para evitar la fuga de jóvenes en un territorio que cuenta con muchos municipios afectados por la despoblación y, por último, criticó la «barrera fundamental» que supone la gran burocracia que ralentiza o incluso frustra las inversiones empresariales.

Ismael Sanvíctor, por su parte, reconoció los avances para mejorar la conexión ferroviaria de la línea Alcoi-Ontinyent-Xàtiva, aunque advirtió de que pueden quedarse cortos, porque el trazado no va a electrificarse y seguirá sin ofrecer las frecuencias necesarias. El presidente de la Mancomunitat puso el foco en otro problema «muy preocupante» que sufren las empresas, como es la falta de personal cualificado, y expuso las diferentes líneas exploradas por la entidad para tratar de adaptar la situación formativa a las demandas actuales del mercado. «Si no somos capaces de resolverlo, podemos morir de éxito, al no tener posibilidad de atraer empresas por la falta de gente para trabajar», advirtió. La Mancomunitat también trabaja en revitalizar el tejido agrícola, en reforzar el acompañamiento a los mayores en una comarca «muy envejecida» y en tratar de mejorar la seguridad en los 19 pueblos que carecen de Policía Local propia.

Cuarto polo industrial

Javier Cabedo sintonizó en la demanda de una infraestructura ferroviaria «mucho más digna de la que tenemos» en la Vall e instó a agilizar el desdoble de la CV-60 para reforzar la comunicación con la costa. Cabedo puso en valor la fortaleza de la economía comarcal y elogió el proceso de diversificación en el que está inmerso un tejido empresarial que, a su juicio, está «en una situación muy buena» a pesar de las dificultades del complejo momento geopolítico actual. Menos optimista se mostró respecto a la capacidad del territorio de ser más atractivo para el turismo. «Todavía no reunimos las condiciones idóneas», opinó Cabedo, que subrayó el nuevo hospital de Ontinyent y la ampliación del campus universitario como dos factores clave de mejora en una ciudad que tiene «unas facilidades y comodidades que no se dan en València».

Los ponentes coinciden en la urgencia de adaptar la formación a las necesidades laborales de las empresas

Pepe Serna recordó que Ontinyent es el municipio de España con más empleados en el sector textil e hizo una llamada a aprovechar el punto estratégico que representa la Vall, a medio camino entre València y Alicante, con el impulso de un cuarto polo industrial en la Comunitat Valenciana. «El gran reto ahora es hacer un gran polígono en las comarcas centrales para crear las condiciones de atracción de inversiones», remarcó. El presidente de Ateval alertó de que para las empresas «cada vez es más complicado competir» en un escenario en el que no dejan de aumentar las regulaciones y las obligaciones medioambientales y de eficiencia, mientras las fronteras se abren a productos foráneos que, dijo, no compiten en igualdad de condiciones con los autóctonos. «Para que la industria se pueda adaptar, hay que defender en Bruselas que la normativa sea más ecuánime para todo el mundo», incidió Serna.

Refuerzo de la competitividad

Reforzar la competitividad y avanzar hacia un modelo económico sostenible, sobre todo en el textil, fueron dos desafíos trazados por Soraya Calatrava, que apostó por retener el talento en las empresas familiares —que representan más del 90% del tejido productivo— poniendo énfasis en las facilidades que ofrece Caixa Popular para la financiación en pequeños comercios y autónomos, brindándoles «un traje a medida». Calatrava también citó las líneas de financiación en condiciones especiales para empresas, los programas de apoyo a la innovación tecnológica para pymes o el acompañamiento práctico que presta una entidad que mantiene la filosofía de una cooperativa, enfocada al compromiso y la economía social y de proximidad.

Soraya Calatraba (Caixa Popular), durante su intervención en el foro. / Fernando Bustamante

Veolia es una multinacional que ofrece servicios medioambientales para la gestión del agua, los residuos y la energía. Su director en la provincia, Francisco Bartual, subrayó el «tremendo potencial» que tiene la Vall d’Albaida por el enorme peso de sectores como el industrial o el agroalimentario. La empresa desarrolla muchos proyectos que pueden ayudar a la comarca a gestionar adecuadamente los retos digitales, tecnológicos y medioambientales con los que se enfrentan las industrias y los municipios, sobre todo teniendo en cuenta los medios limitados que obligan a utilizar los recursos de forma muy eficiente. Bartual señaló igualmente la necesidad de modernizar muchas infraestructuras enterradas que están obsoletas con inversiones que pueden hacer a la industria más competitiva. La compañía también ayuda a fomentar la empleabilidad de las personas vulnerables a través un proyecto gestado de la mano de Cruz Roja que se centra en la formación.

Jorge Rodríguez y Natàlia Enguix, durante su diálogo en el foro de ayer. / Fernando Bustamante

Rodríguez: "Veterinaria va a ser un elemento transformador"

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez reivindicó ayer el impulso que va a suponer para la localidad la nueva facultad de Veterinaria —la primera pública de la Comunitat Valenciana— y definió el campus universitario como «el elemento más transformador de la ciudad». De ahí que se haya hecho una apuesta «decidida» por potenciarlo. «Estamos en un territorio donde tenemos oportunidad de generar y retener talento y este es también el ascensor social más importante que existe», recalcó Rodríguez, que protagonizó un diálogo junto a la vicepresidenta de la Diputación deValencia, Natàlia Enguix, moderado por Silvia Tomàs en el marco del foro Más que Empresas organizado por Levante-EMV.

Rodríguez señaló que Ontinyent ha dado «un salto cualitativo» en 15 o 20 años en cuanto a la presencia de servicios, que se va a a reforzar con el nuevo hospital y los nuevos juzgados. El alcalde puso el foco en que la posición de centralidad política de su partido y el pacto para la gobernabilidad de la diputación permiten a Ens Uneix «tener una interlocución muy directa con el Consell». El dirigente municipalista defendió su legado como presidente de la corporación provincial y se refirió de forma velada a su defenestración del PSOE a raíz de una investigación judicial que terminó con la absolución de todos los cargos que se le imputaban. «Estuvimos en una secta, pero salimos de ella», ironizó Rodríguez, para quien una fuerza municipalista como Ens Uneix permite «no estar ligado a ninguna estrategia de partido» y tener «absoluta libertad» para «hacer lo que es mejor para tu pueblo sin dar explicaciones a nadie». «Nos sitúa en un momento positivo para traer inversiones y negociar», incidió.

"Celebramos que Pérez Llorca sea presidente de la Generalitat"

El alcalde de Ontinyent dejó claro que no comparte las críticas de la izquierda a la legitimidad de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president. «Es diputado fruto de un proceso democrático en el que salió por las urnas. Ante la situación en la que estábamos, el president (Mazón) tenía dos opciones: activar el proceso electoral o dimitir y dar paso a otro, y las dos son democráticas y legítimas», mantuvo Rodríguez. «Celebramos que Pérez Llorca sea presidente de la Generalitat: es una persona que ha estudiado en Ontinyent y hemos trabajado conjuntamente con él a lo largo de dos años y medio de legislatura. En general siempre hemos estado muy bien tratados por las conselleries y creo que continuaremos estando bien tratados», ahondó el secretario general de Ens Uneix, que defendió que su formación siempre va a mantener «un espíritu de diálogo y entendimiento» gobierne quien gobierne. «Nosotros no tenemos problemas con quien no quiera tener problemas con nosotros. Somos buena gente y por encima de nosotros están nuestros pueblos. En mi vida he tenido que pactar muchas veces, he gobernado y sé lo que significa hacer cesiones. La vida es pacto», sentenció.

Enguix pide separar a los partidos democráticos de la extrema derecha

Por su parte, Natàlia Enguix reivindicó el incremento de los fondos del Pla Obert d’Inversions de la diputación para los municipios y la simplificación de trámites con el objetivo de facilitar a los alcaldes su ejecución. La vicepresidenta de la corporación pidió separar a los partidos democráticos de los de extrema derecha. «Ese es el error que están cometiendo PSPV y Compromís: los partidos democráticos tenemos que estar unidos más allá de nuestras diferencias, porque la extrema derecha está esperando para que fracasemos y entrar ellos».

La vicepresidenta de la diputación y portavoz de Ens Uneix recordó su antigua militancia en el PSOE. "He aprendido mucho y tengo amigos en el partido y los continuaré teniendo. Entiendo que fue un impacto que pactáramos con el PP. Salirte de partido grande te permite conocer a más gente, aprender nuevas formas de gestionar y que ni todos son tan buenos ni tan malos", incidió. Enguix reivindicó la construcción de "un proyecto político propio encaminado a mejorar nuestros pueblos y ciudades". "Siempre decimos que nuestra patria es Ontinyent y el mejor cargo que puedes tener es ser alcalde o alcaldesa de tu ciudad", zanjó.