Xàtiva traslada a Educación quejas sobre cobros «indebidos» en una guardería

El Ayuntamiento de Xàtiva ha emitido esta semana una circular en la que se recuerda la gratuidad de la etapa educativa de 0-3 años. Y lo ha hecho tras recibir varias quejas de diferentes familias con niños de estas edades que están escolarizados en un mismo centro y alertan sobre cobros «indebidos» por presuntos conceptos que no están claros en los últimos recibos emitidos. Las reclamaciones han sido elevadas ante la Inspección Educativa.

Así lo confirmó ayer la teniente de Alcalde y concejal de Educación, Amor Amorós, tras ser consultada por Levante-EMV: «Varias familias con niños en una misma guardería se han puesto en contacto con nosotros explicando que hay conceptos en los recibos que no tienen nada claros. Parece ser que en la escuela les han remitido a la ‘insuficiente’ aportación del Ayuntamiento y queremos dejar claro que desde hace dos cursos es una etapa gratuita gracias a los conciertos de la Generalitat». «Lo que puedo entender es que haya algo de confusión, ya que antes estaba el llamado ‘cheque infantil’. Nosotros hemos atendido a las familias y hemos enviado las quejas a la inspección educativa. Nos han comentado que recientemente habían visitado dos guarderías de la ciudad, pero no se tratan de la que estamos hablando. Entiendo que los responsables del centro deberán demostrar que los cobros no son por escolarización. Cabe recordar que tampoco se puede cobrar ni por matrícula ni por reserva de plaza y sí pueden hacerlo por conciliación. Como Ayuntamiento defendemos que esta sea una etapa educativa y que sea reforzada con los recursos públicos».

Instrucciones de consellleria

Así, en la circular emitida junto a la Asociación de Escuelas Infantiles de Xàtiva «se recuerda a las familias con menores escolarizados en la etapa de 0 a 3 años que, desde el curso 2024-2025, esta etapa es gratuita gracias a los conciertos formalizados por la Generalitat con los centros infantiles autorizados». Y se argumenta que «de acuerdo con las instrucciones de la consellería, los centros autorizados que han firmado el concierto no pueden efectuar ningún cobro por la escolarización ordinaria. Cualquier cobro por este concepto supondría una ilegalidad».

«La participación del Ayuntamiento en la financiación de la gratuidad de esta etapa es exclusivamente para el mes de julio, único periodo que no queda cubierto por la consellería», prosiguen desde el consistorio.

Y añaden que «los únicos cobros posibles por parte de los centros son los vinculados a actividades extraescolares o a atenciones educativas realizadas fuera del horario y del calendario oficiales establecidos por la consellería».

Diciembre y abril

Por otra parte, las mismas fuentes del Ayuntamiento de Xàtiva apuntan que «en cuanto a los meses de diciembre y abril (fiestas navideñas y de Pascua), los centros pueden optar para cerrar y garantizar el descanso del personal. En caso de que permanezcan abiertos, no pueden efectuar ningún cobro adicional, puesto que la consellería financia íntegramente estos meses». Y recalcan que «las quejas que el Ayuntamiento reciba por incumplimientos de esta regulación serán trasladadas a la Inspección Educativa para su estudio y actuación si así es decidido».

La gratuidad de esta etapa educativa en la Comunitat Valenciana fue anunciada por la Generalitat en abril de 2024. Entonces, ya se dio una cifra principal: se iba a poner a disposición de los alumnos un total de 72.000 plazas.

Sin embargo, en septiembre de este año, varias escuelas infantiles denunciaron impagos de la Generalitat. Además, algunas voces del sector también han salido a la luz pública alertando sobre los salarios bajos de los trabajadores que se abonan en muchos centros privados, con algunos casos en los que no se llega a 900 euros.