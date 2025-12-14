Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Liberan a un hombre atrapado en su coche tras una colisión en Estubeny

El siniestro, en el que se han visto implicados dos turismos, deja dos heridos de 36 y 52 años que han tenido que ser hospitalizados

Estado en el que quedó el coche del que tuvo que ser rescatado uno de los ocupantes. / Consorci Provincial de Bombers

Sergio Gómez

Xàtiva

Los siniestros viales son habituales en la carretera CV-590 -que conecta las comarcas de la Canal de Navarrés y la Costera con la autovía A-7- cada vez que se producen episodios de lluvias.

Este sábado volvió a registrarse un grave accidente en esta vía tras las precipitaciones registradas a lo largo de la jornada. El aviso a los servicios de Emergencias se produjo en torno a las 21.45 horas. Dos coches habían colisionado a la altura del término municipal de Estubeny.

El incidente movilizó distintas unidades sanitarias y al Consorcio Provincial de Bomberos, cuyos efectivos tuvieron que liberar al ocupante de uno de los vehículos implicados en el choque, atrapado en el turismo en el que viajaba -cuya parte delantera quedó destrozada- como consecuencia del impacto.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), dos hombres resultaron heridos en el accidente: uno de 36 años sufrió un traumatismo inespecífico y otro de 52 años registraba una contusión en la espalda. Ambos fueron trasladados al hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva a bordo de una ambulancia medicalizada (Samu) y otra de Soporte Vital Básico (SVB).

En el accidente participaron bomberos de los parques de Alzira, Xàtiva y voluntarios de Vallada.

Accidente en la CV-590, entre los kilómetros 54 y 55, en término municipal de Estubeny. El aviso entró a las 21.42. Colisión entre 2 coches con dos afectados. Un hombre de 36 años con un traumatismo inespecifico y un hombre de 52 años con contusión en la espalda. Acudieron un SAMU y un SVB que llevaron a ambos al Hospital de Xàtiva.

Cierre de espacios confluidos en Xàtiva

La comarca de la Costera se encuentra en alerta naranja por lluvia este domingo 14 de diciembre. Siguiendo las recomendaciones del Centro de coordinación de Emergencias, el Ayuntamiento de Xàtiva ha decidido cerrar el Belén monumenal, el mercado navideño y la feria de atracciones mecánicas por precaución. También permanecen clausurados al público el Castillo, las insalaciones deportivas al aire libre, las pistas deportivas urbanas y los jardines públicos y parques infantiles.

