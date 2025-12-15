Una exposición en Xàtiva pone rostro a 'los Nadie' ante 900 escolares

Inspirándose en el poema de Eduardo Galeano "Los Nadie", el cordobés Antonio Cobo decidió poner rostro y nombre a esas personas ninguneadas, cuyos derechos humanos se pisotean a diario y que a menudo quedan despojadas de identidad para convertirse en simples números al servicio del recuento del sufrimiento humano.

La idea dio paso a una exitosa exposición itinerante ("Los Nadie") que ha recalado en la Casa de la Cultura de Xàtiva después de viajar por diferentes ciudades de España. La muestra integra 21 cuadros que narran otras tantas historias destinadas a conmover al espectador, atravesado durante su recorrido por la sala por la penetrante mirada de los personajes reales plasmados en los lienzos. "El poeta urugayo nos cuenta quiénes son 'Los Nadie', los ninguneados, los que no tienen cara ni nombres, sino solo número. En esta exposición he querido dar rostro a todos esos 'nadies'. Si nos acercamos a todos estos cuadros nos van a decir sus nombres y una parte de su historia. Es un acercamiento a los derechos humanos, a los seres humanos a partir de los rostros", explica Cobo.

El autor aborda el bullying a través de la figura de Amanda y el tráfico humano mediante tres cuadros diferentes. También hay espacio para las personas apátridas, el sinhogarismo, la inmigración, las víctimas de guerra y los conflictos armados. "La exposición permite conocer directamente a las personas que han sufrido estas temas, con la que he podido tener contacto a través de las asociaciones con las que colaboro y trabajo o de artistas solidarios. Otros dos cuadros nacen de noticias radiofónicas", incide Cobo.

Xàtiva acoge la exposición “Los Nadies” del artista Antonio Soto / Perales Iborra

Se espera a 900 estudiantes

La muestra, promovida por la Iglesia Evangélica Bautista de Xàtiva, busca agitar conciencias visibilizando historias en el olvido, sobre todo entre la población escolar. De hecho, se espera que 900 estudiantes de la capital de la Costera acudan a la exposición -que estará abierta hasta este viernes- y reciban la explicación del autor a través de una visita guiada de 50 minutos.

Dentro de este recorrido, el autor invita a los alumnos a poder acercarse a un cuadro que les haya llamado especialmente la atención para tocarlo y "formar parte de esa historia". "Es un proceso de acercamiento", apunta Cobo. Hasta ahora, miles de personas han pasado por la muestra en las diferentes ciudades en las que ha estado. Además, se trata de una experiencia inclusiva: cada cuadro lleva incorporado un código QR que permite acceder a un video que hace accesible el recorrido para personas con problemas de audición y diversidad funcional.