Un incendio en el restaurante El Rovellet de l'ou de Ontinyent obliga a intervenir a los bomberos

Efectivos del Consorcio de Bomberos han intervenido en un incendio originado en un restaurante de Ontinyent. El fuego se ha registrado en las instalaciones de local "El Rovellet de l'ou", emplazado cerca del centro comercial el Teler. Así, efectivos del parque de bomberos de Ontinyent se han movilizado tras recibir un aviso sobre el foco originado en la cocina del citado negocio. Los primeros avisos se han recibido pasadas las doce y media del mediodía y hasta el lugar -el local está en la calle Pintor Josep Segrelles- se han traslado varios vehículos y dotaciones. También se han personado agentes de la Policía Local de Ontinyent y del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), así como una ambulancia.

Fuentes del Consorci han confirmado que "el fuego afectaba la freidora y el falso techo y no ha habido daños personales. Los bomberos han finalizado los trabajos de extinción y ventilación cerca de las 14:00 horas. Al parecer, no se han registrado daños personales.

Cabe recordar que el citado establecimiento de restauración ya sufrió un robo de noche a principios del pasado verano. Los cacos entraron de noche y se llevaron la recaudacióny dinero en efectivo. Los propietarios atendieron días después a Levante-EMV y explicaron que, según dedujeron tras revisar las imágenes del sistema de cámaras de seguridad, parecía que los ladrones "sabían a lo que iban. Estaban preparados".