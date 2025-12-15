Navarrés: el camino a Playamonte se renovará con una subvención de la Diputació para uso peatonal y ciclista

La Diputació de València ha concedido al Ayuntamiento de Navarrés una subvención de 246.388,85 euros para ejecutar el proyecto de mejora integral del camino de acceso a Playamonte, "una actuación pensada para mejorar la seguridad vial, facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta y hacer más cómodo el acceso a un espacio clave para la vida social, el ocio y el turismo del municipio"; según exponen fuentes del organismo supramunicipal.

Así, desde la Diputación comentan que "el proyecto se centra en uno de los itinerarios más utilizados por vecinos y visitantes, ya que conecta el núcleo urbano con la urbanización de Playamonte y con el lago, un entorno natural de referencia para toda la comarca de la Canal de Navarrés. La actuación permitirá adaptar el camino a su uso real, mejorando las condiciones de circulación y reduciendo riesgos en un trazado muy transitado, especialmente en temporada estival".

La diputada de Carreteras y vicepresidenta segunda de la Diputació, Reme Mazzolari, indica que "se trata de una demanda que nos llegó a través del propio ayuntamiento de Navarrés, porque es una zona que presenta mucho tránsito de personas, especialmente en verano pero también el resto del año".

Asimismo, Mazzolari subraya que "la mejora del acceso contribuirá también a reforzar el carácter sostenible del espacio, facilitando desplazamientos no motorizados y una convivencia más segura entre peatones, ciclistas y vehículos.

En la misma línea, el alcalde de Navarrés, Federico Argente, explica que "este camino es utilizado a diario tanto por los residentes habituales de la urbanización como por muchos vecinos que utilizan esta ruta para dar paseos a diario, o para acceder a la zona del lago"; y resalta que "también hay cada vez más ciclistas que recorren esta ruta, y visitantes que necesitan de ella para acceder a los alojamientos rurales del entorno".

El presupuesto de la intervención será sufragado íntegramente por la Diputació de València, corriendo a cargo del ayuntamiento de Navarrés la ejecución de las obras. "Esta fórmula permite -indica Reme Mazzolari- que los municipios puedan acometer inversiones relevantes sin comprometer sus recursos propios, garantizando infraestructuras más seguras y adaptadas a las necesidades reales de la población", comentan.

Una mejora integral del camino y del uso peatonal

A su vez, desde la Diputación añaden que "el proyecto contempla la actuación sobre un tramo de cerca de 1,8 kilómetros, desde la conexión con la red viaria autonómica hasta la bajada al lago de Playamonte. Los trabajos incluyen la renovación del firme existente, la ampliación puntual de la calzada en los tramos necesarios y la creación de una vía ciclopeatonal separada, que permitirá caminar o circular en bicicleta de forma más segura".

"Además, se sanearán los puntos más deteriorados del pavimento, se mejorará la superficie de rodadura y se incorporará la señalización necesaria para ordenar el tráfico durante y después de la obra. El trazado se mantiene, pero se adapta a un uso más intenso y a una convivencia más segura entre los distintos usuarios, mejorando de forma permanente un acceso clave para la movilidad cotidiana y el desarrollo turístico de Navarrés", apostillan.