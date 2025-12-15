El Olímpic gana al Mutxamel y asciende a la quinta plaza

El CD Olímpic de Xàtiva se impuso por 0-3 al Mutxamel CF en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de la Lliga Comunitat – Grup Sud, disputado el pasado sábado en el Camp Nou Los Olmos de la localidad alicantina. El equipo de Xàtiva asciende a la quinta posición del grupo.

El conjunto setabense dejó el partido encarrilado en los primeros compases. Álex Díaz Moltó marcó el 0-1 en el minuto 1 y, apenas un minuto después, Sergio García anotó el segundo tanto del Olímpic. El tercer gol llegó en el minuto 26, obra de Víctor Atienza “Viti”, resultado con el que se alcanzó el descanso y con el que acabó el partido.

Tras el encuentro, el entrenador del CD Olímpic, José Rueda, explicó que “el objetivo era ir a Mutxamel y ganar el partido, conseguir los tres puntos”, destacando que “el equipo salió enchufadísimo” y que “en los dos primeros minutos habíamos metido dos goles”. El técnico añadió que en la primera parte, el equipo “mostró las ideas muy claras de lo que se tenía que hacer en cada momento”.

En la segunda mitad el marcador no se movió. Rueda reconoció que “el equipo baja un pelín, algo normal con el 0-3”, aunque subrayó que “sin perder a la hora de competir, el equipo a nivel competitivo está muy bien”. También ha señalado que el rival “intentó apretar más y encerrarte un poquito”, pero ha valorado que el Olímpic “dio buenas sensaciones y buena imagen”. No se mostró cartulina amarilla alguna al Olímpic, mientras que cuatro recibió el equipo local.

El entrenador setabense ha destacado la actuación del guardameta Santiago, que volvió a ser titular, señalando que “paró un penalti”, y ha valorado positivamente el rendimiento de los jugadores que entraron desde el banquillo, afirmando que “entraron muy bien”. Además, ha mencionado que el equipo dispuso de “tres o cuatro opciones claras para ampliar el marcador”.

Rueda también ha resaltado la vuelta de Nico Cabanes tras su lesión, explicando que “tuvo ya unos minutos y fueron bastante buenos”, y ha indicado que el equipo ya piensa en el próximo compromiso de La Nostra Copa este miércoles ante el Tous, antes de preparar el siguiente partido liguero en casa contra el Eldense B.

Once titular del Benigànim CF ante el Eldense B. / Benigànim CF

Derrota del Benigànim

El Eldense B ha truncado la racha positiva del Benigànim, que llevaba tres victorias consecutivas. Los de la Vall d'Albaida plantaron cara al filial Eldense, tercero en la tabla, que se llevó el triunfo por la mínima (1-0) y con un gol sobre la bocina. Tras un encuentro muy igualado, y cuando ya se daba el empate sin goles como resultado final, en el minuto 90 Palao marcaba para dar los tres puntos al conjunto local.

El partido entre l'Olleria y el CD Thader, programado para el domingo, fue suspendido por la alerta meteorológica de lluvia.