El PP de Xàtiva reincide en sus críticas sobre seguridad y "okupación"

Es un debate que se está desarrollando desde hace tiempo en Xàtiva. El Partido Popular no cesa en sus críticas sobre la falta de seguridad y la "okupación" de viviendas en la capital de la Costera. Es uno de los frentes abiertos en la batalla política entre oposición y equipo de gobierno. Así, los populares organizaron el pasado jueves 11 de diciembre, en la Casa de la Cultura, una charla informativa sobre "ocupación ilegal y criminalidad". Desde la formación política conservadora exponen que el objetivo de la cita fue "informar a vecinos, propietarios y comunidades sobre un problema que va en aumento y que afecta directamente a la seguridad y la convivencia en la ciudad".

Durante la apertura de la jornada, el presidente del PP de Xàtiva y portavoz municipal, Marcos Sanchis, subrayó que “el Partido Popular ha querido tomar la iniciativa porque cuando las instituciones miran hacia otro lado, los vecinos se quedan solos ante un problema muy serio”.

Sanchis recordó que "Xàtiva acumula trimestres con incrementos en delitos contra el patrimonio, hurtos, robos en domicilios y actos vandálicos, según los datos oficiales del Ministerio del Interior". “No hablamos de sensaciones ni de alarmismo, hablamos de datos oficiales y de una realidad que muchos vecinos ya sufren en su propio edificio o en su calle”, afirmó.

El portavoz popular incidió en que "la ocupación ilegal no es un fenómeno aislado, sino que genera un efecto directo sobre la convivencia". “Allí donde hay ocupaciones ilegales aparecen problemas de incivismo, conflictos vecinales, insalubridad y una sensación de abandono que acaba degradando barrios enteros”, señaló Marcos Sanchis.

Durante la charla, desde el PP apuntan que "se explicó el marco legal que diferencia la ocupación del allanamiento de morada, las posibilidades de actuación policial en casos de flagrancia y el papel clave de la reacción rápida y la colaboración vecinal". “Muchas veces el problema no es la falta de ley, sino la falta de información y de protocolos claros por parte del Ayuntamiento”, remarcó Sanchis.

Desde el PP de Xàtiva se criticó "la ausencia de una estrategia municipal frente a la ocupación ilegal". “El Ayuntamiento no puede limitarse a decir que no es de su competencia. La seguridad, la convivencia y la protección de los vecinos sí son competencia municipal”, denunció el portavoz popular.

Así, Marcos Sanchis defendió "un modelo claro frente a la ocupación ilegal". “La vivienda debe ser para quien la paga, la cuida y la necesita, no para quien la ocupa ilegalmente aprovechando vacíos legales o la pasividad política”, comentó.

Desde el Partido Popular de Xàtiva también reclaman "mayor coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, protocolos municipales de intervención rápida, apoyo real a propietarios y comunidades de vecinos y tolerancia cero frente a cualquier actividad que rompa la convivencia ciudadana". “Una ciudad segura es una ciudad con comercio, con turismo y con barrios vivos. Normalizar la inseguridad es condenar a Xàtiva al deterioro”, concluyó Sanchis.

Cabe recordar que en uno de los recientes casos de ocupación en la ciudad, la rápida actuación de la Policía Nacional fue clave para evitar que fueran ocupados unos pisos en l'Albereda.