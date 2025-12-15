Una réplica digital sacará a la luz el mayor santuario paleolítico del mediterráneo

La Cova de les Dones de Millares guarda el conjunto de arte rupestre paleolítico más importante de la Comunitat Valenciana, con más de un centenar de pinturas y grabados datados en torno a los 24.000 años de antigüedad, el mayor conjunto localizado en el ámbito mediterráneo. En la cavidad se han descubierto importantes hallazgos, como la identificación de más de un centenar de espeleofactos -formaciones de estalagmitas- y un santuario romano que elevan el yacimiento de la localidad de la Canal de Navarrés a enclave arqueológico de referencia internacional. Los investigadores que han trabajado sobre él apuntan que la Cova de les Dones aguarda aún importantes sorpresas arqueológicas, ya que faltan zonas por estudiar.

La investigadora arqueológica Virginia Barciela en la Cova de les Dones de Millares. / Levante-EMV

Para facilitar los estudios e investigaciones sobre el patrimonio que atesora la Cova de les Dones y para potenciar su conservación y divulgación, ya que el yacimiento no es visitable, va a realizarse una réplica digital de toda la cavidad. El Ayuntamiento de Millares ha obtenido una ayuda de 168.000 euros del Pla Restaura de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo para la conservación y protección de bienes inmuebles del patrimonio cultural, una subvención con la que se llevará a cabo este trabajo de digitalización, así como intervenciones arqueológicas de conservación de la cueva, para reforzar el acceso y preservarla de actos vandálicos.

La réplica digital se llevará a cabo con técnicas de última generación, a través de escáneres de alta resolución, técnicas de fotogrametría y fotografía espectral, que permite alcanzar rangos de color que se escapan del ojo humano. La reproducción de la Cova de les Dones facilitará la conservación digital para futuras investigaciones e intervenciones arqueológicas en el espacio. Además, se podrán realizar visitas virtuales de un yacimiento que actualmente está cerrado al público y no puede visitarse.

Virginia Barciela, doctora e investigadora arqueológica que dirige las intervenciones en la Cova de les Dones, evidencia la dificultad de conservación del arte rupestre y pone en valor la creación de la reproducción digital en el ámbito de la investigación. Barciela, doctora de la Universidad de Alicante, investigadora en el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH) de la misma universidad y directora responsable de la investigación arqueológica del arte rupestre de la Cova de les Dones, junto Aitor Ruiz-Redondo, del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) de la Universidad de Zaragoza (Unizar), afirma que “el arte rupestre tiene muchos problemas de conservación y una réplica digital de la cueva permitirá dotar de una buena documentación para la conservación digital en un repositorio al que podrán acudir investigadores en un futuro”. Y exponía también el componente divulgativo. “Las imágenes servirán para la divulgación científica, así como para ofrecer visitas virtuales y difundir el patrimonio que atesora”.

Imagen de pinturas rupestres en la Cova de les Dones de Millares. / CEDIDA A. RUIZ-REDONDO, V. BARCIELA

La inversión también permitirá ejecutar intervenciones de conservación de la Cova de les Dones. Los trabajos contemplan la recuperación del corral de piedra seca, una técnica constructiva que está declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. Se recuperará el antiguo corral situado en la boca de la cavidad y se acondicionarán los alrededores de la cueva, explica Barciela, que también señala otras intervenciones previstas para reforzar el acceso y proteger el yacimiento del vandalismo. En este sentido, la actuación se centrará en la colocación de cámaras de videovigilancia.

Barciela, directora de las investigaciones arqueológicas en la Cova de les Dones, pone de manifiesto el conjunto de arte rupestre de este yacimiento de Millares, “el conjunto más importante del paleolítico en la Comunitat Valenciana y en el ámbito mediterráneo”. En el interior de la cueva se han hallado más de un centenar de pinturas y grabados datados en torno a los 24.000 años de antigüedad. Las intervenciones arqueológicas también han permitido descubrir las formaciones de estalagmitas modificadas por la acción humana, que evidencia la adaptación del medio por parte de las comunidades prehistóricas y que sitúan la Cova de les Dones, según los investigadores, como el segundo yacimiento más importante del mundo en esta categoría, solo por detrás de la cueva Saint-Marcel (Francia). Del yacimiento se tenía conocimiento de ocupación íbera, pero con las intervenciones realizadas se ha descubierto un santuario romano, con una quincena de inscripciones romanas y una moneda de la época del emperador Claudio -las investigaciones sitúan este santuario en torno al siglo I d.C-, lo que evidencia la “reutilización de la cueva a lo largo del tiempo”, remarca Virginia Barciela.

Formaciones estalagmitas en la Cova de les Dones de Millares. / CEDIDA A. RUIZ-REDONDO, V. BARCIELA

La doctora de la UA e investigadora afirma que la creación de la réplica digital “tendrá una gran repercusión social” porque “en un futuro se podrá seguir investigando” y, además, “la gente podrá seguir lo que se está haciendo en la Cova de les Dones”. Virginia Barciela expresaba, en declaraciones a Levante-EMV, que “es una satisfacción para nosotros, para los investigadores, que la gente conozca los trabajos realizados y valore este patrimonio”.