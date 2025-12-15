El servicio de alquiler de bicicletas de Ontinyent no estará operativo hasta primavera tras la renuncia de Movus

La empresa Movus, que hasta ahora gestionaba el servicio municipal de préstamo de bicicletas de Ontinyent (Ontibici), ha comunicado al ayuntamiento el abandono de la concesión antes de la entrada en funcionamiento de la nueva prestación ya adjudicada, argumentando que ya no le resulta rentable. La mercantil alega que está teniendo problemas para conseguir recambios de las bicicletas y que le resulta imposible obtener piezas para mantener los vehículos en las condiciones requeridas.

Según los plazos manejados por el departamento de Medio Ambiente del consistorio ontinyentí, el servicio no se podrá reanudar con normalidad hasta la primavera, una vez se ponga en marcha de manera oficial el nuevo contrato adjudicado a la empresa Cooltra.

El pliego de la renovada concesión de la red de bicicletas públicas se aprobó en el pleno municipal del pasado 29 de mayo, dividido en dos lotes: el lote 1 debía estar en vigor hasta la aplicación del nuevo servicio (para gestionar Ontibici actual durante 6 meses) y el lote 2, que sería el nuevo servicio, se diseñó con una duración de 5 años (6 meses para el suministro e implantación del servicio y 4,5 años de gestión y mantenimiento del servicio).

Lote desierto

Sin embargo, el lote 1 del contrato quedó desierto en el proceso de licitación, circunstancia por la cual la hasta ahora contratista del servicio ofrecido a la ciudadanía, Movus, continuaba prestándolo, hasta que ha decidido abandonar su gestión.

Hasta el momento de la puesta en marcha del nuevo contrato en primavera, Cooltra está trabajando en la implantación de un servicio modernizado que incluye la adquisición de bicicletas eléctricas de última generación y la incorporación de una nueva plataforma de gestión.